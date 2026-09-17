Baran : ट्रैप की तैयारी में थी कोटा एसीबी, अचानक आया नया मोड़, बारां टीम ने तत्कालीन संयुक्त निदेशक को रिश्वत लेते पकड़ा

इसी बीच घटनाक्रम ने अचानक नया मोड़ ले लिया। एसीबी कोटा की ओर से ट्रैप कार्रवाई किए जाने से पहले ही एक अन्य परिवादी की शिकायत पर एसीबी बारां ने आनन्दीलाल मीणा को रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार कर लिया। आरोपी की गिरफ्तारी के कारण कोटा एसीबी की प्रस्तावित ट्रैप कार्रवाई नहीं हो सकी। हालांकि रिश्वत मांग के सत्यापन में पुष्टि होने के बाद एसीबी कोटा ने इस मामले में अलग से प्रकरण दर्ज कर लिया है। अब मामले की जांच एसीबी कोटा देहात के पुलिस निरीक्षक शरीफ अहमद कर रहे हैं। इस प्रकरण में गिरफ्तार आनन्दीलाल मीणा से पूछताछ चल रही है।