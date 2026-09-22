Jaipur Crime: AI से बनाया अफसर का फर्जी ID कार्ड, अस्पताल में मारा छापा, 40 हजार की रकम लेते गिरफ्तार

जयपुर। भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो (एसीबी) ने फर्जी आरजीएचएस अधिकारी बनकर अस्पताल प्रबंधन से रिश्वत लेने के आरोप में एक व्यक्ति को रंगे हाथों गिरफ्तार किया है। आरोपी ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) की मदद से फर्जी पहचान-पत्र और विभागीय पत्र तैयार किए थे। इन दस्तावेजों के जरिए वह खुद को सरकारी अधिकारी बताकर अस्पताल प्रबंधन पर कार्रवाई का दबाव बना रहा था।