Municipal Elections: उपमहापौर चुनाव के दिलचस्प नतीजे: कहीं बहुमत हारा, कहीं लॉटरी चली, और यहां निर्विरोध ही मार ली बाजी

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Rajasthan Municipal Elections: जयपुर। राजस्थान के सात नगर निगमों में मंगलवार को हुए उपमहापौर चुनाव ने कई जगह पार्षदों के संख्या बल से अलग तस्वीर दिखाई। कहीं बहुमत के बावजूद पद हाथ से निकल गया तो कहीं बराबर वोटों के बाद लॉटरी ने फैसला किया। पाली में निर्दलीय प्रत्याशी की जीत हुई, जबकि भीलवाड़ा में महापौर के बाद उपमहापौर भी निर्विरोध चुना गया। कुल सात निगमों में भाजपा के छह प्रत्याशी जीते और पाली में कांग्रेस समर्थित निर्दलीय महबूब टी विजयी रहे। जयपुर, जोधपुर और कोटा में उपमहापौर चुनाव बाद में होगा।
बीकानेर नगर निगम में सबसे बड़ा उलटफेर देखने को मिला। महापौर पद कांग्रेस के अनिल कल्ला के पास है और निगम में कांग्रेस के 42 पार्षद हैं, लेकिन उपमहापौर पद भाजपा के पंकज गहलोत ने जीत लिया। गहलोत को 40 वोट मिले, जबकि कांग्रेस प्रत्याशी नसीम बानो को 38 वोट मिले। एक वोट नोटा और एक वोट निरस्त हुआ। कांग्रेस के घोषित संख्या बल की तुलना में उसके प्रत्याशी को चार वोट कम मिले। इसी अंतर ने पूरा समीकरण बदल दिया। नतीजा आते ही भाजपा समर्थकों ने जश्न मनाया। इस तरह बीकानेर में महापौर और उपमहापौर अलग-अलग दलों के हो गए।
अजमेर में उपमहापौर चुनाव का फैसला वोटों से नहीं, बल्कि लॉटरी से हुआ। भाजपा के हेमंत सांखला और कांग्रेस के नोरत गुर्जर को 40-40 वोट मिले। बराबरी के बाद निर्वाचन प्रक्रिया के तहत पर्ची से फैसला किया गया। इसमें भाजपा के हेमंत सांखला के नाम की पर्ची निकली और उन्हें विजेता घोषित कर दिया गया। इससे पहले सोमवार को भाजपा की अनामिका शर्मा महापौर चुनी गई थीं। खास बात यह रही कि 80 सदस्यीय निगम में कांग्रेस के 37, भाजपा के 32 और 11 निर्दलीय पार्षद हैं। इसके बावजूद भाजपा ने महापौर और उपमहापौर दोनों पद अपने नाम कर लिए।
पाली में भी उपमहापौर की कुर्सी का फैसला बराबरी के बाद हुआ, लेकिन यहां बाजी निर्दलीय महबूब टी के हाथ लगी। महबूब टी और भाजपा के विक्रम पाल सिंह को 29-29 वोट मिले। एक वोट निरस्त हुआ और एक वोट नोटा में गया। 65 वार्ड वाले निगम में पांच पार्षदों ने मतदान नहीं किया। बराबरी के बाद निर्धारित प्रक्रिया से फैसला किया गया और महबूब टी विजयी घोषित हुए। महबूब टी ने पार्टी से टिकट नहीं मिलने के बाद निर्दलीय नामांकन दाखिल किया था। पाली में महापौर भाजपा की नमिता बुबकिया हैं, लेकिन उपमहापौर पद निर्दलीय के पास गया है।
उदयपुर नगर निगम में भाजपा के दिनेश भट्ट ने कांग्रेस के लक्ष्मीनारायण मेघवाल को 32 वोट के बड़े अंतर से हराकर उपमहापौर पद हासिल किया। 80 सदस्यीय निगम में भट्ट को 56 वोट मिले, जबकि कांग्रेस प्रत्याशी मेघवाल के खाते में 24 वोट आए। मतदान के बाद जैसे ही परिणाम घोषित हुआ, नगर निगम टाउनहॉल के बाहर भाजपा समर्थकों ने नारेबाजी और जश्न शुरू कर दिया। इससे पहले भाजपा के पारस सिंघवी महापौर निर्वाचित हुए थे। अब उदयपुर नगर निगम में महापौर और उपमहापौर दोनों पद भाजपा के पास हैं।
अलवर नगर निगम में भाजपा के अजय पूनिया पहले डिप्टी मेयर चुने गए। उन्होंने कांग्रेस की ममता सैनी को 16 वोट के अंतर से हराया। पूनिया को 40 वोट मिले, जबकि ममता सैनी के पक्ष में 24 वोट पड़े। एक वोट निरस्त हुआ। अलवर में कुल 65 वार्ड हैं। इससे पहले सोमवार को भाजपा की सुमनलता अग्रवाल निगम की पहली महापौर निर्वाचित हुई थीं। उपमहापौर चुनाव में भाजपा को निर्दलीय पार्षदों का भी समर्थन मिला। इस तरह अलवर के नवगठित नगर निगम में महापौर और उपमहापौर दोनों पद भाजपा के खाते में चले गए।
भीलवाड़ा में उपमहापौर चुनाव सबसे अलग रहा। भाजपा के राधेश्याम सोमानी के अलावा किसी अन्य प्रत्याशी ने नामांकन नहीं किया, इसलिए उन्हें निर्विरोध निर्वाचित घोषित कर दिया गया। इससे पहले भाजपा की जसवंत कंवर भी निर्विरोध महापौर चुनी गई थीं। यानी भीलवाड़ा में दोनों प्रमुख पदों पर निर्विरोध निर्वाचन हुआ।
भरतपुर में भाजपा की अंबिका सैनी ने डिप्टी मेयर पद जीता। उन्होंने कांग्रेस के गजेंद्र सैनी को 34 वोट के अंतर से हराया। इस तरह सात निगमों के परिणाम में भाजपा के छह डिप्टी मेयर बने, जबकि पाली में कांग्रेस समर्थित निर्दलीय महबूब टी ने जीत दर्ज की।
|नगर निगम
|निर्वाचित उपमहापौर
|दल/स्थिति
|प्रतिद्वंद्वी
|वोट/नतीजा
|खास बात
|बीकानेर
|पंकज गहलोत
|भाजपा
|नसीम बानो (कांग्रेस)
|40-38
|कांग्रेस के पास बहुमत के बावजूद भाजपा जीती
|अजमेर
|हेमंत सांखला
|भाजपा
|नोरत गुर्जर (कांग्रेस)
|40-40
|बराबरी के बाद लॉटरी से जीत
|पाली
|महबूब टी
|निर्दलीय
|विक्रम पाल सिंह (भाजपा)
|29-29
|बराबरी के बाद लॉटरी से निर्दलीय जीते
|उदयपुर
|दिनेश भट्ट
|भाजपा
|लक्ष्मीनारायण मेघवाल (कांग्रेस)
|56-24
|32 वोट से जीत
|अलवर
|अजय पूनिया
|भाजपा
|ममता सैनी (कांग्रेस)
|40-24
|16 वोट से जीत, निर्दलीयों का समर्थन
|भीलवाड़ा
|राधेश्याम सोमानी
|भाजपा
|कोई प्रतिद्वंद्वी नहीं
|निर्विरोध
|नामांकन नहीं होने से निर्विरोध निर्वाचित
|भरतपुर
|अंबिका सैनी
|भाजपा
|गजेंद्र सैनी (कांग्रेस)
|34 वोट से जीत
|भाजपा प्रत्याशी ने 34 वोट के अंतर से जीत दर्ज की
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