22 सितंबर 2026,

मंगलवार

Patrika Logo

ताजा खबरें

राज्य

CJP

Asian Games 2026

US Israel-Iran War

Monsoon

पत्रिका स्पेशल

Rajasthan Panchayat Election

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

होम

इनस्टॉल ऐप

ई-पेपर

video_icon

शॉर्ट्स

profile_icon

प्रोफाइल

हुबली

दुर्गदबेल में 22 फीट ऊंचा गणपति दरबार, शबरीमाला की झलक के बीच अय्यप्पा स्वामी का पांच मिनट का विशेष शो

गणेश उत्सव मंडल, गवली गली, दुर्गदबेल की ओर से गणेशोत्सव के 55वें वर्ष में इस बार भव्य गणपति दरबार सजाया गया है। वर्ष 1972 से लगातार गणपति स्थापना की परंपरा निभा रहे मंडल ने इस बार करीब 18 फीट ऊंची गणेश प्रतिमा स्थापित की है। प्रतिमा के करीब चार फीट ऊंचे आसन को मिलाकर गणपति दरबार की कुल ऊंचाई करीब 22 फीट है। पिछले वर्ष करीब 19 फीट ऊंचे गणपति की स्थापना की गई थी।
3 min read
Google source verification

हुबली

image

ASHOK SINGH RAJPUROHIT

Sep 22, 2026

भव्य गणपति दरबार: दुर्गदबेल में 22 फीट ऊंचे गणपति दरबार

भव्य गणपति दरबार: दुर्गदबेल में 22 फीट ऊंचे गणपति दरबार

शबरीमाला मंदिर की आकृति बनी आकर्षण

इस बार गणेशोत्सव की थीम अय्यप्पा स्वामी और शबरीमाला पर केंद्रित है। पंडाल के प्रवेश द्वार पर शबरीमाला मंदिर की आकृति तैयार की गई है, जो श्रद्धालुओं के लिए विशेष आकर्षण बनी हुई है। पंडाल के भीतर अय्यप्पा स्वामी की पूजा, मैसासुर मर्दिनी सहित विभिन्न धार्मिक प्रसंगों को विशेष शो के माध्यम से प्रस्तुत किया जा रहा है।

पांच मिनट के शो में धार्मिक प्रसंग

अय्यप्पा स्वामी पर आधारित विशेष शो शाम 6.30 बजे से देर रात तक चलाया जा रहा है। करीब पांच मिनट के इस शो में विभिन्न धार्मिक प्रसंगों को प्रकाश और दृश्य प्रभावों के माध्यम से प्रस्तुत किया जाता है। शो देखने के लिए श्रद्धालुओं से केवल 10 रुपए की सहयोग राशि ली जा रही है। बच्चों और बुजुर्गों के लिए प्रवेश निशुल्क रखा गया है।

चांदी के आभूषणों से सजे गणपति

गणपति को धोती और शाल धारण कराई गई है। प्रतिमा की कमर पर चांदी का आभूषण तथा आशीर्वाद मुद्रा वाले हाथ पर किया गया चांदी का काम आकर्षण का केंद्र है। गणपति दरबार में श्रद्धालुओं के दर्शन के लिए विशेष व्यवस्था की गई है।

55 साल से मिट्टी की प्रतिमा की परंपरा

मंडल की स्थापना के समय से ही मिट्टी की गणेश प्रतिमा स्थापित करने की परंपरा कायम है। इस वर्ष भी पर्यावरण अनुकूल मिट्टी की प्रतिमा स्थापित की गई है। गणेशोत्सव के दौरान प्रतिदिन पूजा-अर्चना के साथ विभिन्न धार्मिक आयोजन किए जा रहे हैं। 12 दिन तक गणपति की स्थापना रहेगी।

रोज पहुंच रहे हजारों श्रद्धालु

गणपति दर्शन के साथ अय्यप्पा स्वामी पर आधारित विशेष शो देखने के लिए भी बड़ी संख्या में श्रद्धालु पहुंच रहे हैं। मंडल के अनुसार प्रतिदिन करीब 15 से 20 हजार श्रद्धालु दर्शन के लिए आ रहे हैं।

भक्तों को धार्मिक प्रसंगों से जोड़ने का प्रयास

गौतम अशोक टाके, संयुक्त सचिव, गणेश उत्सव मंडल ने बताया, मंडल की ओर से वर्ष 1972 से गणपति प्रतिमा स्थापित की जा रही है। इस बार 12 दिन तक गणपति की स्थापना रहेगी। अय्यप्पा स्वामी पर आधारित विशेष शो के माध्यम से भक्तों को धार्मिक प्रसंगों से जोड़ने का प्रयास किया गया है।

बड़ी संख्या में श्रद्धालु पहुंच रहे

रजत रेवणकर, कार्यकर्ता ने बताया, गणपति दर्शन और विशेष शो के लिए बड़ी संख्या में श्रद्धालु पहुंच रहे हैं। प्रतिदिन करीब 15 से 20 हजार श्रद्धालु दर्शन के लिए आ रहे हैं।

खबर शेयर करें:

Updated on:

22 Sept 2026 10:07 pm

Published on:

22 Sept 2026 09:32 pm

Hindi News / Karnataka / Hubli / दुर्गदबेल में 22 फीट ऊंचा गणपति दरबार, शबरीमाला की झलक के बीच अय्यप्पा स्वामी का पांच मिनट का विशेष शो

बड़ी खबरें

View All

हुबली

कर्नाटक

ट्रेंडिंग

छह दशक से कुंदगोल में गूंज रही बाबा रामदेव की आस्था, राजस्थान के संगमरमर की प्रतिमा और भाद्रपद शुक्ल दशमी पर ध्वजा चढ़ाने की परंपरा

संगमरमर में आस्था: कुंदगोल के बाबा रामदेव मंदिर में राजस्थान के संगमरमर से निर्मित करीब तीन फीट ऊंची प्रतिमा।
हुबली

24 साल से शिम्पी गली में विराज रहे चांदी के गणपति, तिरुपति बालाजी की भव्य झांकी बनी आकर्षण

चांदी की आभा में आस्था: शिम्पी गली में 65 किलो चांदी से सजी गणपति प्रतिमा
हुबली

121 किलो चांदी के गणपति का भव्य दरबार, उडुपी के कृष्ण मंदिर की जीवंत झांकी बनी आकर्षण

चांदी का भव्य दरबार: सराफ गट्टी में 121 किलो चांदी से निर्मित गणपति की भव्य प्रतिमा और सजा हुआ दरबार श्रद्धालुओं के आकर्षण का केंद्र बना हुआ है।
हुबली

भजनों के सुरों से राजस्थानी संस्कृति को दे रहीं पहचान, अनीता जांगीड़ ने पांच साल में किए एक हजार से अधिक स्टेज शो

राजस्थानी-मारवाड़ी भजन गायिका अनीता जांगीड़।
हुबली

तेजा दशमी पर हुब्बल्ली में गूंजेगा वीर तेजाजी का यशगान, 21 सितंबर को हवन-पूजन, महाआरती और सत्संग के साथ मनाया जाएगा 923वां निर्वाण दिवस

आयोजन की तैयारियों को लेकर हुई बैठक
हुबली
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Aaj Ka Rashifal

T20 World Cup 2026

Weather

PM Narendra Modi

Asian Games

Indian Batsmen T20 Records

Top Categories

National News

Entertainment News

Health News

Rajasthan News

MP News

CG News

Bihar News

Delhi News

UP News

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

Editorial Standards

Corrections Policy

Fact Check Policy

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.