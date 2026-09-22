दुर्गदबेल में 22 फीट ऊंचा गणपति दरबार, शबरीमाला की झलक के बीच अय्यप्पा स्वामी का पांच मिनट का विशेष शो

गणेश उत्सव मंडल, गवली गली, दुर्गदबेल की ओर से गणेशोत्सव के 55वें वर्ष में इस बार भव्य गणपति दरबार सजाया गया है। वर्ष 1972 से लगातार गणपति स्थापना की परंपरा निभा रहे मंडल ने इस बार करीब 18 फीट ऊंची गणेश प्रतिमा स्थापित की है। प्रतिमा के करीब चार फीट ऊंचे आसन को मिलाकर गणपति दरबार की कुल ऊंचाई करीब 22 फीट है। पिछले वर्ष करीब 19 फीट ऊंचे गणपति की स्थापना की गई थी।

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