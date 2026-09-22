छह दशक से कुंदगोल में गूंज रही बाबा रामदेव की आस्था, राजस्थान के संगमरमर की प्रतिमा और भाद्रपद शुक्ल दशमी पर ध्वजा चढ़ाने की परंपरा

बताया जाता है कि मंदिर का निर्माण करीब छह दशक पहले राजस्थान मूल के बालोतरा जिले के सिवाना निवासी मिसरीमल राजाजी ओस्तवाल परिवार की ओर से करवाया गया था। तब से यहां बाबा रामदेव की पूजा-अर्चना की परंपरा निरंतर चली आ रही है। मंदिर में स्थापित बाबा रामदेव की करीब तीन फीट ऊंची प्रतिमा राजस्थान के संगमरमर से निर्मित है। मंदिर परिसर में बाबा रामदेव से संबंधित अन्य प्रतिमाओं के साथ लाछा बाई और सुगना बाई की प्रतिमाएं भी स्थापित हैं।