24 साल से शिम्पी गली में विराज रहे चांदी के गणपति, तिरुपति बालाजी की भव्य झांकी बनी आकर्षण

मारुति युवक सेवा संघ के अध्यक्ष रवि यल्लाक्कनवर ने बताया कि शिम्पी गली में पिछले 24 वर्षों से लगातार गणेशोत्सव का आयोजन किया जा रहा है। हर वर्ष उत्सव को नया और आकर्षक बनाने का प्रयास किया जाता है। इस बार करीब 65 किलो चांदी से सजी गणपति प्रतिमा श्रद्धालुओं के आकर्षण का केंद्र बनी है। गणपति स्थापना के पांच दिन बाद तिरुपति तिरुमला देवस्थान के बालाजी दर्शन पर आधारित भव्य शो शुरू किया गया है। शाम 6.30 बजे से देर रात तक चलने वाले इस शो को देखने के लिए बड़ी संख्या में लोग पहुंच रहे हैं। शो निशुल्क है, जबकि 20 रुपए शुल्क के साथ विशेष दर्शन की सुविधा भी रखी गई है। श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए सामान्य और विशेष दर्शन की अलग-अलग कतारें बनाई गई हैं।