22 सितंबर 2026,

मंगलवार

Patrika Logo

ताजा खबरें

राज्य

CJP

Asian Games 2026

US Israel-Iran War

Monsoon

पत्रिका स्पेशल

Rajasthan Panchayat Election

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

होम

इनस्टॉल ऐप

ई-पेपर

video_icon

शॉर्ट्स

profile_icon

प्रोफाइल

जयपुर

Weather Update : राजस्थान में बदला मौसम का मिजाज, जैसलमेर में अधिकतम तापमान 41.5 डिग्री सेल्सियस दर्ज

Weather Update : राजस्थान से एक तरफ मानसून विदाई ले रहा है दूसरी तरफ लगातार तापमान में वृद्धि देखी जा रही है। जैसलमेर में आज अधिकतम तापमान 41.5 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। जानिए बारिश पर नए अपडेट।
2 min read
Google source verification

जयपुर

image

Sanjay Kumar Srivastava

Sep 22, 2026

rajasthan weather change jaisalmer maximum temperature 41.5 degrees celsius

Weather Update : एआइ से बना फोटो

Weather Update : राजस्थान से एक तरफ मानसून विदाई ले रहा है दूसरी तरफ लगातार तापमान में वृद्धि देखी जा रही है। एक तरफ मौसम विभाग ने 2-3 दिन में राजस्थान के कुछ और भागों से मानसून विदा होने की संभावना जताई है वहीं 22 सितंबर को राजस्थान में पारा 42 के करीब जा पहुंचा। जैसलमेर में जहां अधिकतम तापमान 41.5 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया तो वहीं बीकानेर में अधिकतम तापमान 40.6 डिग्री सेल्सियस और बाड़मेर में 40.4 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। न सिर्फ अधिकतम बल्कि न्यूनतम तापमान भी बढ़ रहा है। राज्य में सर्वाधिक न्यूनतम तापमान फलौदी में 29.6 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया है। जालौर का 28.7 और बाड़मेर का न्यूनतम तापमान 28 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया।

मौसम विभाग ने राजस्थान के अधिकांश भागों में 23, 24 और 25 सितंबर को मौसम शुष्क रहने की संभावना जताई है। दैनिक वर्षा पूर्वानुमान में पूर्वी और पश्चिमी राजस्थान में शुष्क मौसम का अनुमान दिया गया है वहीं 26, 27 और 28 सितंबर को भी पश्चिम राजस्थान में मौसम शुष्क बने रहने की संभावना जताई गई है। वहीं 26, 27 और 28 सितंबर को राजस्थान के कोटा और भरतपुर संभाग में कहीं-कहीं बारिश का पूर्वानुमान है।

कुछ और भागों से मानसून होगा विदा!

वहीं जोधपुर और बीकानेर संभाग के अधिकांश भागों में आगामी 6-7 दिन मौसम मुख्यत: शुष्क रहने की प्रबल संभावना जताई है। आगामी दो-तीन दिनों में राज्य के कुछ और भागों से मानसून विदा होने के लिए परिस्थितियां अनुकूल बनी हुई हैं।

सलूम्बर में सर्वाधिक 10 मिलीमीटर बारिश

मौसम विभाग के आंकड़ों के अनुसार बीते 24 घंटों में राजस्थान में मानसून की विदाई के बीच मौसम का मिजाज फिर बदलने लगा है। प्रदेश के अधिकांश हिस्सों में मौसम मुख्यतः शुष्क रहा, जबकि पूर्वी राजस्थान के सलूम्बर, उदयपुर, बांसवाड़ा और झालावाड़ जिलों में कुछ स्थानों पर हल्की बारिश दर्ज की गई। सलूम्बर में सर्वाधिक 10 मिलीमीटर बारिश हुई।

मौसम विज्ञानियों की भविष्यवाणी

मौसम विज्ञानियों ने बताया मानसून की विदाई के दूसरे चरण में राजस्थान के साथ-साथ पंजाब के अधिकांश हिस्सों और हरियाणा के आधे हिस्से से मानसून की विदाई हो गई। राजस्थान की बात करें तो पूरे बीकानेर संभाग के अलावा सम्पूर्ण झुंझुनूं जिला और सीकर, नागौर के आंशिक हिस्सों से मानसून की विदाई हुई। मौसम विभाग ने राज्य में अगले 2 दिन में राज्य के अन्य कुछ हिस्सों से भी मानसून की विदाई की परिस्थितियां अनुकूल बताई है।

Rajasthan : पुलिस ने कर दिया था अंतिम संस्कार, 3 दिन बाद कपड़े-चप्पल से हुई इकलौता बेटा की शिनाख्त, परिजनों का है बुरा हाल

ये भी पढ़ें
rajasthan baran mothpur only son bhanu goyal identified clothes slippers

खबर शेयर करें:

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Updated on:

22 Sept 2026 10:59 pm

Published on:

22 Sept 2026 10:24 pm

Hindi News / Rajasthan / Jaipur / Weather Update : राजस्थान में बदला मौसम का मिजाज, जैसलमेर में अधिकतम तापमान 41.5 डिग्री सेल्सियस दर्ज

बड़ी खबरें

View All

जयपुर

राजस्थान न्यूज़

ट्रेंडिंग

Municipal Elections: उपमहापौर चुनाव के दिलचस्प नतीजे: कहीं बहुमत हारा, कहीं लॉटरी चली, और यहां निर्विरोध ही मार ली बाजी

Deputy Mayor Election
खास खबर

Rajasthan: पंचायत चुनाव को लेकर निर्वाचन आयोग ने दिए बड़े संकेत, जल्द बजेगा बिगुल, 304 निकायों में आचार संहिता समाप्त

Rajasthan Panchayat Elections
जयपुर

Jaipur : जयपुर में फिर भागी बेकाबू कार, कई वाहनों को मारी टक्कर, बोनट पर चिपका था युवक, इस माह का है ये तीसरा मामला

jaipur uncontrolled car runs away again multiple vehicle collision
जयपुर

Jaipur Crime: AI से बनाया अफसर का फर्जी ID कार्ड, अस्पताल में मारा छापा, 40 हजार की रकम लेते गिरफ्तार

ACB action
जयपुर

राजस्थान को मिले 5 ‘करोड़पति’ मेयर, ज़मीन-जायदाद समेत कुल संपत्ति करोड़ों में, क्या जानते हैं सबसे अमीर कौन?

rajasthan got 5 crorepati mayors sumanlata agrawal top asset list
जयपुर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Aaj Ka Rashifal

T20 World Cup 2026

Weather

PM Narendra Modi

Asian Games

Indian Batsmen T20 Records

Top Categories

National News

Entertainment News

Health News

Rajasthan News

MP News

CG News

Bihar News

Delhi News

UP News

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

Editorial Standards

Corrections Policy

Fact Check Policy

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.