Weather Update : राजस्थान में बदला मौसम का मिजाज, जैसलमेर में अधिकतम तापमान 41.5 डिग्री सेल्सियस दर्ज

Weather Update : राजस्थान से एक तरफ मानसून विदाई ले रहा है दूसरी तरफ लगातार तापमान में वृद्धि देखी जा रही है। एक तरफ मौसम विभाग ने 2-3 दिन में राजस्थान के कुछ और भागों से मानसून विदा होने की संभावना जताई है वहीं 22 सितंबर को राजस्थान में पारा 42 के करीब जा पहुंचा। जैसलमेर में जहां अधिकतम तापमान 41.5 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया तो वहीं बीकानेर में अधिकतम तापमान 40.6 डिग्री सेल्सियस और बाड़मेर में 40.4 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। न सिर्फ अधिकतम बल्कि न्यूनतम तापमान भी बढ़ रहा है। राज्य में सर्वाधिक न्यूनतम तापमान फलौदी में 29.6 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया है। जालौर का 28.7 और बाड़मेर का न्यूनतम तापमान 28 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया।