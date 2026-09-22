Jaipur : जयपुर में फिर भागी बेकाबू कार, कई वाहनों को मारी टक्कर, बोनट पर चिपका था युवक, इस माह का है ये तीसरा मामला

Jaipur Crime : जयपुर में जमीन को लेकर शुरू हुआ विवाद देखते ही देखते सड़क पर खतरनाक घटनाक्रम में बदल गया। कार दौड़ रही थी और उसके बोनट पर एक युवक जिंदगी बचाने के लिए चिपका हुआ था। लेकिन चालक ने ब्रेक लगाने के बजाय करीब 500 मीटर तक कार दौड़ा दी। रास्ते में जो वाहन आया, कार उससे टकराती गई। बाइक, दूसरी बाइक और पिकअप तक चपेट में आ गए। आमेर थाना इलाके में जमीन विवाद के बाद सामने आए इस घटनाक्रम का वीडियो अब चर्चा में है। स्थानीय लोगों के अनुसार, विवाद के दौरान लोगों ने कार को रोकने की कोशिश की, लेकिन रफ्तार नहीं थमी। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।