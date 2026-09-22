Rajasthan : ‘चेयरमैन चुनावों में भाजपा ने की बहुत बड़ी धांधली’, टीकाराम जूली बोले – भुगतना पड़ेगा खामियाजा

Tikaram Jully : राजस्थान में अब तक 309 निकायों में से 303 के रिजल्ट घोषित हो चुके हैं, जिनमें से भाजपा के 2 समर्थित निर्दलीयों के साथ कुल 200, कांग्रेस के 95, निर्दलीय 6 और आप, सीपीएम, आरएलपी के 1-1 अध्यक्ष बने हैं। भाजपा ने 7 में से 6 नगर निगम में जीत कर अपने मेयर बनाए और कांग्रेस केवल बीकानेर में अपना महापौर बना पाई। इस चुनावों के रिजल्ट पर भाजपा की भजनलाल सरकार पर निशाना साधते हुए राजस्थान विधानसभा के नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने कहा कि चेयरमैन चुनावों में भाजपा ने बहुत बड़ी धांधली की है।