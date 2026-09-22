22 सितंबर 2026,

मंगलवार

Patrika Logo

ताजा खबरें

राज्य

CJP

Asian Games 2026

US Israel-Iran War

Monsoon

पत्रिका स्पेशल

Rajasthan Panchayat Election

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

होम

इनस्टॉल ऐप

ई-पेपर

video_icon

शॉर्ट्स

profile_icon

प्रोफाइल

जयपुर

‘BJP के इशारों पर काम कर रही AAP’, राजस्थान निकाय चुनावों के नतीजों पर भड़के Congress के पवन खेड़ा, लगाए गंभीर आरोप

Pawan Khera Alleges BJP-AAP Alliance: राजस्थान निकाय चुनाव के बाद कांग्रेस नेता पवन खेड़ा ने भाजपा और AAP पर मिलीभगत का आरोप लगाया है। उन्होंने बारां और पिड़ावा के चुनावी समीकरणों का हवाला देते हुए AAP को भाजपा की ‘बी-टीम’ बताया।
2 min read
Google source verification

जयपुर

image

Harshita Saini

Sep 22, 2026

pawan khera

पवन खेड़ा (File Photo)

जयपुर. राजस्थान में नगर निकायों के अध्यक्ष और सभापति पद के चुनाव के परिणाम सामने आने के बाद बाद कांग्रेस ने आम आदमी पार्टी (AAP) को लेकर सवाल खड़े किए हैं। कांग्रेस नेता पवन खेड़ा ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर पोस्ट करते हुए गंभीर आरोप लगाए हैं।उन्होंने बारां नगर परिषद और झालावाड़ के पिड़ावा नगरपालिका में बने चुनावी समीकरणों का हवाला देते हुए AAP पर भाजपा के साथ मिलीभगत का आरोप लगाया। साथ ही उन्होंने इसे कांग्रेस को बाहर रखने का तरीका बताया।

सोशल मीडिया पर पोस्ट में क्या लिखा?

पवन खेड़ा ने पोस्ट करते हुए लिखा कि भाजपा और आप की मिलीभगत राजस्थान में एक बार पिर उजागर हो गई है। कांग्रेस को सत्ता से बाहर रखने के लिए आम आदमी पार्टी भाजपा की टीम-बी बन गई है। आगे उन्होंने लिखा कि बारां और झालावाड़ (पिड़ावा) में सामने आए घटनाक्रमों ने यह स्पष्ट कर दिया है कि आम आदमी पार्टी किस तरह भाजपा के इशारों पर काम कर रही है।

क्या हुआ था बारां नगर परिषद में?

बारां नगर परिषद सभापति चुनाव में आम आदमी पार्टी (AAP) की शीतल राठौड़ ने कांग्रेस प्रत्याशी मीनाक्षी भारद्वाज को 11 वोटों से हराकर जीत दर्ज की। इसके साथ ही परिषद में कांग्रेस का 15 साल पुराना दबदबा खत्म हो गया। कुल 60 वार्डों में से AAP के पास 31 पार्षदों का स्पष्ट बहुमत था, जबकि कांग्रेस के 18, भाजपा के 9 और 2 निर्दलीय जीते थे। वोटिंग में शीतल राठौड़ को पूरे 31 वोट मिले, वहीं मीनाक्षी भारद्वाज को 20 मत प्राप्त हुए। यहां चर्चा वाली बात यह रही कि भाजपा के नवनिर्वाचित एक भी पार्षद ने मतदान में हिस्सा ही नहीं लिया।

झालावाड़ की पिड़ावा नगरपालिका में क्या रहा परिणाम?

झालावाड़ जिले की पिड़ावा नगरपालिका में अध्यक्ष पद के चुनाव का नतीजा भाजपा के पक्ष में रहा। यहां पिड़ावा नगरपालिका में कुल 20 वार्ड हैं, लेकिन किसी भी पार्टी को बहुमत नहीं मिला था। कांग्रेस 8 पार्षदों के साथ सबसे बड़ी पार्टी रही थी, जबकि भाजपा के 6, आम आदमी पार्टी (AAP) के 5 और एक निर्दलीय पार्षद जीता था। बहुमत के लिए 11 वोट चाहिए थे। अध्यक्ष पद के चुनाव में भाजपा के राजू माली ने बाजी मारी। उन्हें कुल 12 वोट मिले, जबकि कांग्रेस के प्रत्याशी रणजीत सिंह चौहान को 8 वोट मिले। यानी बीजेपी को निर्दलीय और आप पार्टी का समर्थन मिला।

Rajasthan Nikay Chunav : एक छोटी बच्ची ने चुना सभापति! जानिए BJP-कांग्रेस के बीच टाई के बाद कहां हुआ रोचक चुनाव?

ये भी पढ़ें
khairthal nikay chunav bjp vikram chaudhary wins Chairman election via chit

खबर शेयर करें:

संबंधित विषय:

political

politics

राजस्थान नगर निकाय चुनाव 2026

Rajasthan Politics

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Updated on:

22 Sept 2026 12:38 pm

Published on:

22 Sept 2026 12:38 pm

Hindi News / Rajasthan / Jaipur / ‘BJP के इशारों पर काम कर रही AAP’, राजस्थान निकाय चुनावों के नतीजों पर भड़के Congress के पवन खेड़ा, लगाए गंभीर आरोप

बड़ी खबरें

View All

जयपुर

राजस्थान न्यूज़

ट्रेंडिंग

राजस्थान के 4 निकायों में BJP-कांग्रेस का खेल बिगाड़ गए RLP, AAP और निर्दलीय, जानें किसे मिली पालिकाध्यक्ष-सभापति की कुर्सी

rlp aap and independents upset bjp congress
जयपुर

जयपुर में आज बंद रहेगा न्यू सांगानेर रोड, व्यापारी निकालेंगे पैदल मार्च, जानें क्या है मामला?

jaipur new sanganer road
जयपुर

Rajasthan Nikay Chunav : ‘अध्यक्ष’ के बाद आज ‘उपाध्यक्ष’ की बारी, जानिए 304 निकायों में वोटिंग का पूरा शेड्यूल

rajasthan civic poll vice chairman elections 304 bodies jaipur 25 sep
जयपुर

Jaipur Mayor Election: जयपुर मेयर की रेस में दो निर्दलीय पार्षदों की ‘सरप्राइज एन्ट्री’! BJP के सुनील कोठारी और कांग्रेस की सुनीता मावर को देंगे टक्कर?

jaipur mayor election 2026 four candidates in fray including independents
जयपुर

जयपुर में हरे कृष्णा मार्ग पर JDA का नया प्रयोग पहले ही दिन फेल! यू-टर्न में फंसा कंटेनर, लोग बोले- आगे जाएं या पीछे?

jaipur jda experiment fails
जयपुर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Aaj Ka Rashifal

T20 World Cup 2026

Weather

PM Narendra Modi

Asian Games

Indian Batsmen T20 Records

Top Categories

National News

Entertainment News

Health News

Rajasthan News

MP News

CG News

Bihar News

Delhi News

UP News

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

Editorial Standards

Corrections Policy

Fact Check Policy

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.