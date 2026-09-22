‘BJP के इशारों पर काम कर रही AAP’, राजस्थान निकाय चुनावों के नतीजों पर भड़के Congress के पवन खेड़ा, लगाए गंभीर आरोप

झालावाड़ जिले की पिड़ावा नगरपालिका में अध्यक्ष पद के चुनाव का नतीजा भाजपा के पक्ष में रहा। यहां पिड़ावा नगरपालिका में कुल 20 वार्ड हैं, लेकिन किसी भी पार्टी को बहुमत नहीं मिला था। कांग्रेस 8 पार्षदों के साथ सबसे बड़ी पार्टी रही थी, जबकि भाजपा के 6, आम आदमी पार्टी (AAP) के 5 और एक निर्दलीय पार्षद जीता था। बहुमत के लिए 11 वोट चाहिए थे। अध्यक्ष पद के चुनाव में भाजपा के राजू माली ने बाजी मारी। उन्हें कुल 12 वोट मिले, जबकि कांग्रेस के प्रत्याशी रणजीत सिंह चौहान को 8 वोट मिले। यानी बीजेपी को निर्दलीय और आप पार्टी का समर्थन मिला।