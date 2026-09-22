जयपुर में आज बंद रहेगा न्यू सांगानेर रोड, व्यापारी निकालेंगे पैदल मार्च, जानें क्या है मामला?

मामले में दायर जनहित याचिका में बताया गया है कि मास्टर प्लान के अनुसार सोडाला से गुर्जर की थड़ी तक सड़क की निर्धारित चौड़ाई 100 फीट है। हालांकि, समय के साथ सड़क के दोनों ओर हुए अतिक्रमण और सड़क किनारे होने वाली अवैध पार्किंग के कारण कई हिस्सों में सड़क की वास्तविक उपलब्ध चौड़ाई काफी कम हो गई है। याचिका के अनुसार, कुछ स्थानों पर स्थिति ऐसी है कि 100 फीट चौड़ी सड़क घटकर करीब 30 फीट तक रह गई है। इससे सड़क पर यातायात का दबाव बढ़ने के साथ आवागमन में भी परेशानी होती है। इसी स्थिति को देखते हुए सड़क चौड़ीकरण की कार्रवाई की जा रही है, लेकिन इसकी जद में आने वाली दुकानों और व्यापारिक प्रतिष्ठानों को लेकर व्यापारी विरोध जता रहे हैं।