Rajasthan Nikay Chunav : ‘अध्यक्ष’ के बाद आज ‘उपाध्यक्ष’ की बारी, जानिए 304 निकायों में वोटिंग का पूरा शेड्यूल

राजस्थान में निकाय चुनावों के अध्यक्षों की कुर्सी का फैसला होने के बाद अब उप-प्रमुखों यानी उपाध्यक्षों के चुनाव को लेकर प्रदेश भर की राजनीति में सरगर्मियां तेज हो गई हैं। राज्य निर्वाचन आयोग के घोषित कार्यक्रम के तहत प्रदेश के 304 शहरी निकायों में उपाध्यक्ष पद के लिए मंगलवार को चुनाव प्रक्रिया संपन्न करवाई जा रही है। सुबह 10 बजे सभी 304 निकायों में नवनिर्वाचित पार्षदों की विशेष बैठक शुरू होने के बाद सुबह 11 बजे तक नामांकन पत्र जमा कराए जाएंगे। इसके बाद दोपहर 2:30 बजे से शाम 5 बजे तक मतदान की प्रक्रिया चलेगी और वोटिंग खत्म होते ही वोटों की गिनती शुरू कर दी जाएगी। दूसरी ओर, राजधानी जयपुर, जोधपुर, कोटा नगर निगम और सुकेत पालिका में महापौर व अध्यक्ष पद के लिए चुनाव 25 सितंबर 2026 को कराए जाएंगे।