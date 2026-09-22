राजस्थान के निकाय चुनावों में चला BJP का ‘ऑपरेशन लोटस’! अल्पमत में होकर भी कई शहरों में जमाया कब्जा, देखती रह गई कांग्रेस

राजस्थान में हाल ही में संपन्न हुए नगर निगम, नगर परिषद और नगर पालिका चुनावों के परिणामों ने प्रदेश की राजनीति में एक नया और हैरान कर देने वाला अध्याय लिख दिया है। राज्य की कई ऐसी नगर पालिकाओं और परिषदों में जहां भारतीय जनता पार्टी (BJP) के पास केवल नाममात्र के पार्षद जीतकर आए थे, वहां पार्टी ने अपनी रणनीतिक बिसात, निर्दलीयों के समर्थन और जमीनी सियासी जोड़-तोड़ के बल पर अपना अध्यक्ष और सभापति बनाकर सभी को चौंका दिया है। हनुमानगढ़ जिले के नोहर में मात्र 2 पार्षदों वाली भाजपा द्वारा 40 सदस्यों के बोर्ड में अपना अध्यक्ष बना लेना हो या फिर झालावाड़ के पिड़ावा व झालरापाटन में कांग्रेस को पछाड़कर बाजी मारना, प्रदेश भर के निकायों में 'ऑपरेशन लोटस' की गूंज साफ सुनाई दे रही है। अधिक पार्षदों के साथ पूर्ण बहुमत के करीब दिख रही कांग्रेस पार्टी कई जगहों पर महज देखते ही रह गई और रणनीतिक चूक के कारण सत्ता से बाहर हो गई।