Rajasthan : पंचायत चुनाव में किसानों को साधने के लिए सरकार का यू-टर्न, बिना फार्मर आइडी के मिलेगी खाद

Rajasthan : कोटा. राज्य सरकार ने पंचायत चुनाव के मद्देनजर फार्मर आइडी से किसानों को डीएपी-यूरिया देने की अनिवार्यता को टाल दिया है। फार्मर आइडी की अनिवार्यता को लेकर किसानों में आक्रोश था, इससे पंचायत चुनाव में नुकसान की संभावना बन गई थी। ऐसे में सरकार ने यू-टर्न लेते हुए कोटा समेत प्रदेश के कई जिलों में लागू 'फ्रेमवर्क फॉर फर्टिलाइजर सेल्स (एफएफएस)' को आगामी आदेशों तक स्थगित कर दिया है। कृषि आयुक्तालय, जयपुर की ओर से भारत सरकार के निदेशक (डिजिटल कृषि मिशन) को भेजे गए एक पत्र में यह जानकारी दी गई है। हाल में प्रदेश के 18 जिलों में यह योजना लागू की गई थी। विधायक और भाजपा नेताओं ने भी इस संबंध में किसानों की भावना से सरकार को अवगत कराया था।