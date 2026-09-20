नीट यूजी थर्ड राउंड काउंसलिंग 23 से, 7 अक्टूबर तक चॉइस फिलिंग

थर्ड राउंड में फ्रेश अथवा अपग्रेड सीट मिलने के बाद अभ्यर्थी सीट ज्वाॅइन नहीं करता है तो उसकी सिक्योरिटी डिपॉजिट जब्त हो जाएगी और वह राज्य स्तरीय काउंसलिंग के आगामी राउंड के लिए भी अपात्र रहेगा। राउंड-3 में सीट ज्वाॅइन करने अथवा पहले से अलॉट सीट को रिटेन करने वाले अभ्यर्थी को प्रवेश की अंतिम तिथि तक सीट छोड़ने या इस्तीफा देने की अनुमति नहीं होगी। इस अवधि में मूल दस्तावेज भी वापस नहीं किए जाएंगे। संबंधित कॉलेज या राज्य सरकार के बॉन्ड के नियम भी लागू होंगे। पहले या दूसरे राउंड में अलॉट सीट पर प्रवेश ले चुके और थर्ड राउंड में अपग्रेड होने वाले अभ्यर्थियों को पूर्व अलॉटेड कॉलेज की फीस जमा करने का प्रमाण भी साथ लाना होगा। व्यक्तिगत रिपोर्टिंग के बाद दस्तावेज और संबंधित फीस अपग्रेड हुए कॉलेज में ट्रांसफर की जाएगी। फीस में अंतर होने पर अतिरिक्त राशि जमा करनी होगी।