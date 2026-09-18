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कोटा

Kota Mandi Bhav : सरसों, धनिया मंदा, चना तेज, शक्कर में भी गिरावट

लहसुन के भाव 5,000 से 18,500 रुपए और ऊटी लहसुन के भाव 20,000 रुपए रहे। किराना बाजार में खाद्य तेलों के भाव में मामूली उतार-चढ़ाव रहा, जबकि शक्कर में गिरावट रही।
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कोटा

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Shailendra Tiwari

Sep 18, 2026

Kota-Mandi

File Photo: Patrika

कोटा। भामाशाह कृषि उपज मंडी में शुक्रवार को सभी कृषि जिंसों की आवक करीब 15,000 कट्टे रही। नए उड़द की आवक 2,500 कट्टे और लहसुन की करीब 8,000 कट्टे रही। सरसों 200 रुपए और धनिया 100 रुपए मंदा रहा, जबकि चना 50 रुपए तेज रहा। लहसुन के भाव 5,000 से 18,500 रुपए और ऊटी लहसुन के भाव 20,000 रुपए रहे। किराना बाजार में खाद्य तेलों के भाव में मामूली उतार-चढ़ाव रहा, जबकि शक्कर में गिरावट रही।

कृषि जिंसों के भाव

कृषि जिंसभाव (रुपए प्रति क्विंटल)
गेहूं मिल2650–2700
गेहूं एवरेज टुकड़ी2700–2750
गेहूं बेस्ट टुकड़ी2750–2800
धान सुगन्धा3300–3601
धान (1509) नया3500–4100
धान (1847)3200–4201
धान (1718-1885)3800–4600
धान दागी1500–3300
सोयाबीन5000–5750
सोयाबीन बेस्ट क्वालिटी5850–5951
सरसों7000–8001
अलसी7800–8950
ज्वार शंकर1700–2300
ज्वार सफेद2800–6000
बाजरा1800–2350
मक्का लाल2000–2400
मक्का सफेद2000–2500
जौ2500–2650
तिल्ली7000–10500
मैथी नई5800–6400
धनिया बादामी13000–13700
धनिया ईगल13800–14200
धनिया रंगदार14000–15500
मूंग5500–7600
उड़द नया4500–7700
उड़द पुराना4000–7400
चना देशी5700–6200
चना मौसमी नया5300–6100
चना पेप्सी5300–6151
चना डंकी4500–5500
चना काबुली5500–7200

खाद्य तेल भाव 15 किलो प्रति टिन

खाद्य तेलभाव (रुपए प्रति टिन)
सोया रिफाइंड फॉर्च्यून2600
सोया रिफाइंड चंबल2570
सोया रिफाइंड सदाबहार2430
लोकल रिफाइंड2310
दीप ज्योति2450
सरसों स्वास्तिक2930
अलसी2610
मूंगफली ट्रक3270
मूंगफली कोटा स्वास्तिक2910
मूंगफली सोना सिक्का3175
मूंगफली कटारिया गोल्ड2960
वनस्पति घी स्कूटर2190
वनस्पति घी अशोका2190

चीनी: 4850–4900 रुपए प्रति क्विंटल।

देसी घी के भाव

ब्रांडभाव (रुपए प्रति टिन)
मिल्क फूड9550
कोटा फ्रेश9100
पारस9600
नोवा9500
अमूल9980
मधुसूदन9890
परम9750

चावल व दाल के भाव

वस्तुभाव (रुपए प्रति क्विंटल)
बासमती चावल9500–10500
मूंग दाल8500–9000
मोगर9500–10000
चना दाल7400–7600
तुअर दाल9700–13000

कोटा सर्राफा : चांदी व सोने में तेजी

कोटा। सर्राफा बाजार में शुक्रवार को चांदी और सोने के भाव में तेजी रही। चांदी 1,800 रुपए तेज होकर 2,33,200 रुपए रही। जेवराती सोना 260 रुपए तेज होकर 1,52,960 रुपए और शुद्ध सोना 1,53,760 रुपए प्रति 10 ग्राम रहा।

गोल्ड कैरेट भाव

गोल्डभाव (रुपए)
गोल्ड 24 K (99.5)154300
गोल्ड 22 K142870
गोल्ड 20 K134174
गोल्ड 18 K123440
गोल्ड 14 K108662

भाव: कोटा ज्वैलर्स एसोसिएशन के अनुसार।

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Updated on:

18 Sept 2026 11:30 pm

Published on:

18 Sept 2026 11:25 pm

Hindi News / Rajasthan / Kota / Kota Mandi Bhav : सरसों, धनिया मंदा, चना तेज, शक्कर में भी गिरावट

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