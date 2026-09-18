Kota Mandi Bhav : सरसों, धनिया मंदा, चना तेज, शक्कर में भी गिरावट

कोटा। भामाशाह कृषि उपज मंडी में शुक्रवार को सभी कृषि जिंसों की आवक करीब 15,000 कट्टे रही। नए उड़द की आवक 2,500 कट्टे और लहसुन की करीब 8,000 कट्टे रही। सरसों 200 रुपए और धनिया 100 रुपए मंदा रहा, जबकि चना 50 रुपए तेज रहा। लहसुन के भाव 5,000 से 18,500 रुपए और ऊटी लहसुन के भाव 20,000 रुपए रहे। किराना बाजार में खाद्य तेलों के भाव में मामूली उतार-चढ़ाव रहा, जबकि शक्कर में गिरावट रही।