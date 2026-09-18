Rajasthan News: कोटा रेलवे स्टेशन पर आग और ‘धमाकों’ से अफरा-तफरी, मौके से भागे कर्मचारी और यात्री, देखें VIDEO  

राजस्थान के कोटा जंक्शन पर उस समय अफरा-तफरी का माहौल बन गया जब बारिश के दौरान प्लेटफॉर्म नंबर 1 स्थित फुट ओवर ब्रिज के नीचे अचानक शॉर्ट सर्किट हो गया। शॉर्ट सर्किट होते ही बिजली के तारों से तेज चिंगारियां और आग की लपटें उठने लगीं, जिसके बाद स्टेशन परिसर में तेज धमाकों की आवाजें सुनाई देने लगीं। उस समय प्लेटफॉर्म पर कई यात्री और रेलवे कर्मचारी मौजूद थे, जो आग की लपटों और धमाकों को देखकर तुरंत सुरक्षित बाहर की तरफ भागे। स्थिति की गंभीरता को देखते हुए मौके पर मौजूद रेल कर्मचारियों ने तुरंत पावर सप्लाई कटवाई, जिससे एक बड़ा हादसा समय रहते टल गया और किसी के हताहत होने की खबर नहीं आई।