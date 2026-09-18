Rajasthan News: कोटा रेलवे स्टेशन पर आग और ‘धमाकों’ से अफरा-तफरी, मौके से भागे कर्मचारी और यात्री, देखें VIDEO  

Kota Railway Station Fire Incident News
राजस्थान के कोटा जंक्शन पर उस समय अफरा-तफरी का माहौल बन गया जब बारिश के दौरान प्लेटफॉर्म नंबर 1 स्थित फुट ओवर ब्रिज के नीचे अचानक शॉर्ट सर्किट हो गया। शॉर्ट सर्किट होते ही बिजली के तारों से तेज चिंगारियां और आग की लपटें उठने लगीं, जिसके बाद स्टेशन परिसर में तेज धमाकों की आवाजें सुनाई देने लगीं। उस समय प्लेटफॉर्म पर कई यात्री और रेलवे कर्मचारी मौजूद थे, जो आग की लपटों और धमाकों को देखकर तुरंत सुरक्षित बाहर की तरफ भागे। स्थिति की गंभीरता को देखते हुए मौके पर मौजूद रेल कर्मचारियों ने तुरंत पावर सप्लाई कटवाई, जिससे एक बड़ा हादसा समय रहते टल गया और किसी के हताहत होने की खबर नहीं आई।
कोटा रेलवे स्टेशन पर गुरुवार रात बारिश के दौरान प्लेटफार्म नंबर एक पर फुट ओवर ब्रिज के नीचे लगे विद्युत पैनल में जोरदार शॉर्ट सर्किट हो गया। शॉर्ट सर्किट से तेज धमाके हुए जिससे पूरा स्टेशन दहल उठा और आग की लपटें, चिंगारी और धुंआ निकलने लगा, जिसे देख यात्रियों में अफरा-तफरी मच गई।
गनीमत रही कि घटना वाली जगह पर बिजली सहित कई विभागों के ऑफिस हैं लेकिन कर्मचारी समय रहते बाहर भाग गए और मौके पर कोई यात्री नहीं था, फुट ओवर ब्रिज से आ रहे यात्रियों को अन्य यात्रियों ने रोक लिया जिससे बड़ा हादसा टल गया।
यात्रियों के मुताबिक काफी देर तक धमाके और आग की स्थिति बनी रही, जिसे कई यात्रियों ने मोबाइल में कैद किया और बाद में लाइट बंद होने पर ही धमाके और आग पर काबू पाया जा सका। बारिश के कारण नमी और पानी के संपर्क में आने से केबलों में शॉर्ट सर्किट फैल गया और देखते ही देखते वहां आग लग गई।
शॉर्ट सर्किट के तुरंत बाद केबलों और इलेक्ट्रिकल बॉक्स में एक के बाद एक कई तेज धमाके हुए। आग की ऊंची लपटें और धुएं का गुबार फुट ओवर ब्रिज की सीढ़ियों तक पहुंच गया। धमाकों की आवाज सुनकर प्लेटफॉर्म और वेटिंग एरिया में मौजूद रेल कर्मचारी व यात्री दहशत में आ गए और तुरंत सुरक्षित स्थानों की ओर दौड़ पड़े।
हादसे के वक्त पास ही ड्यूटी पर तैनात रेलवे कर्मचारियों ने बिना समय गंवाए कंट्रोल रूम को सूचना दी और पूरे प्लेटफॉर्म क्षेत्र की मुख्य पावर सप्लाई (Main Power Supply) को तुरंत बंद करवाया। पावर कट होते ही तारों में स्पार्किंग और आग का फैलाव रुक गया। इसके बाद स्टेशन पर मौजूद फायर फाइटिंग उपकरणों की मदद से आग पर पूरी तरह काबू पा लिया गया।
इस पूरी घटना के लाइव वीडियो और तस्वीरें सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रही हैं। वीडियो में साफ देखा जा सकता है कि कैसे आग की लपटें निकल रही हैं और लगातार धमाके हो रहे हैं। गनीमत यह रही कि बिजली समय रहते कट जाने से फुट ओवर ब्रिज या किसी ट्रेन कोच को नुकसान नहीं पहुंचा।
घटना के बाद वेस्ट सेंट्रल रेलवे (WCR) के कोटा मंडल के वरिष्ठ अधिकारियों ने मौके का मुआयना किया। रेलवे इलेक्ट्रिकल विंग की टीम को केबलों की मरम्मत और बारिश के मौसम में वाटरप्रूफिंग सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए हैं। साथ ही यह जांच की जा रही है कि बारिश का पानी किस पॉइंट से इलेक्ट्रिकल पैनल तक पहुंचा, ताकि भविष्य में इस तरह के हादसे दोबारा न हों।
बड़ी खबरेंView All
कोटा
राजस्थान न्यूज़
ट्रेंडिंग