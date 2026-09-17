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Kota Mandi Bhav : गेहूं-धनिया मंदा, चने में तेजी

लहसुन के भाव 5000 से 18500 तथा ऊटी लहसुन के भाव 20000 रुपए प्रति क्विंटल रहे। लहसुन मीडियम में 200 रुपए की मंदी रही। किराना बाजार में खाद्य तेलों के भाव स्थिर रहे।
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Shailendra Tiwari

Sep 17, 2026

Kota Mandi

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भामाशाह कृषि उपज मंडी में गुरुवार को सभी कृषि जिंसों की आवक लगभग 15 हजार कट्टे रही। नए उड़द की आवक 2500 कट्टे और लहसुन की लगभग 12 हजार कट्टे रही। गेहूं 20 रुपए और धनिया 200 रुपए मंदा रहा, जबकि चना 50 रुपए प्रति क्विंटल तेज रहा। लहसुन के भाव 5000 से 18500 तथा ऊटी लहसुन के भाव 20000 रुपए प्रति क्विंटल रहे। लहसुन मीडियम में 200 रुपए की मंदी रही। किराना बाजार में खाद्य तेलों के भाव स्थिर रहे।

कृषि जिंसों के भाव

जिंसभाव (रुपए प्रति क्विंटल)
गेहूं मिल2650–2700
गेहूं एवरेज टुकड़ी2700–2750
गेहूं बेस्ट टुकड़ी2750–2800
धान सुगन्धा3300–3601
धान (1509) नया3500–4100
धान (1847)3200–4201
धान (1718-1885)3800–4600
धान दागी1500–3300
सोयाबीन5000–5750
सोयाबीन बेस्ट क्वालिटी5850–5951
सरसों7300–8201
अलसी7800–8950
ज्वार शंकर1700–2300
ज्वार सफेद2800–6000
बाजरा1800–2350
मक्का लाल2000–2400
मक्का सफेद2000–2500
जौ2500–2650
तिल्ली7000–10500
मैथी नई5800–6400
धनिया बादामी13000–13800
धनिया ईगल13800–14300
धनिया रंगदार14000–15500
मूंग5500–7600
उड़द नया4500–7800
उड़द पुराना4000–7400
चना देशी5700–6150
चना मौसमी नया5300–6000
चना पेप्सी5300–6101
चना डंकी4500–5500
चना काबुली5500–7200

लहसुन के भाव

लहसुनभाव (रुपए प्रति क्विंटल)
लहसुन5000–18500
ऊटी लहसुन20000

खाद्य तेल भाव (15 किलो प्रति टिन)

खाद्य तेलभाव (रुपए प्रति टिन)
सोया रिफाइंड फॉर्च्यून2615
चंबल2570
सदाबहार2450
लोकल रिफाइंड2330
दीप ज्योति2470
सरसों स्वास्तिक2910
अलसी2670

मूंगफली तेल

ब्रांडभाव (रुपए प्रति टिन)
ट्रक3270
कोटा स्वास्तिक2910
सोना सिक्का3170
कटारिया गोल्ड2960

वनस्पति घी

ब्रांडभाव (रुपए प्रति टिन)
स्कूटर2190
अशोका2190

चीनी

जिंसभाव
चीनी5050–5100 रुपए प्रति क्विंटल

देसी घी

ब्रांडभाव (रुपए प्रति टिन)
मिल्क फूड9550
कोटा फ्रेश9100
पारस9600
नोवा9500
अमूल9980
मधुसूदन9890
परम9750

चावल व दाल

जिंसभाव (रुपए प्रति क्विंटल)
बासमती चावल9500–10500
मूंग दाल8500–9000
मोगर9500–10000
चना दाल7400–7600
तुअर दाल9700–13000

कोटा सर्राफा : चांदी व सोने में तेजी

कोटा। सर्राफा बाजार में गुरुवार को चांदी और सोने के भाव में तेजी रही। चांदी के भाव 2200 रुपए तेज होकर 233200 रुपए रहे। जेवराती सोने के भाव 750 रुपए तेज होकर 152700 रुपए और शुद्ध सोने के भाव 153500 रुपए प्रति 10 ग्राम रहे।

गोल्ड कैरेट भाव

गोल्ड कैरेटभाव (रुपए प्रति 10 ग्राम)
गोल्ड (24 K) (99.5)151900
गोल्ड (22 K)140648
गोल्ड (20 K)132087
गोल्ड (18 K)121520
गोल्ड (14 K)106972

भाव : कोटा ज्वैलर्स एसोसिएशन के अनुसार।

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Updated on:

17 Sept 2026 08:17 pm

Published on:

17 Sept 2026 08:17 pm

Hindi News / Rajasthan / Kota / Kota Mandi Bhav : गेहूं-धनिया मंदा, चने में तेजी

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