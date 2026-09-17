Kota Mandi Bhav : गेहूं-धनिया मंदा, चने में तेजी

भामाशाह कृषि उपज मंडी में गुरुवार को सभी कृषि जिंसों की आवक लगभग 15 हजार कट्टे रही। नए उड़द की आवक 2500 कट्टे और लहसुन की लगभग 12 हजार कट्टे रही। गेहूं 20 रुपए और धनिया 200 रुपए मंदा रहा, जबकि चना 50 रुपए प्रति क्विंटल तेज रहा। लहसुन के भाव 5000 से 18500 तथा ऊटी लहसुन के भाव 20000 रुपए प्रति क्विंटल रहे। लहसुन मीडियम में 200 रुपए की मंदी रही। किराना बाजार में खाद्य तेलों के भाव स्थिर रहे।