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Kota Nagar Nigam Result Live: तीसरे दौर के बाद भाजपा की मजबूत बढ़त, बीजेपी के पूर्व डिप्टी मेयर योगेंद्र खींची चुनाव हारे

कोटा नगर निगम चुनाव के 100 वार्डों की मतगणना का काम तेजी से जारी है। शुरुआती रुझानों और नतीजों में भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) ने अपनी मजबूत पकड़ बना ली है।
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कोटा

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Arvind Rao

Sep 14, 2026

kota nagar nigam result

kota nagar nigam result (Patrika Photo)

Kota Nagar Nigam Result: कोटा नगर निगम चुनाव के 100 वार्डों की मतगणना का काम तेजी से जारी है। शुरुआती रुझानों और नतीजों में भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) ने अपनी मजबूत पकड़ बना ली है। तीसरे दौर (थर्ड राउंड) की मतगणना पूरी होने तक भारतीय जनता पार्टी 25 वार्डों पर आगे चल रही है, जबकि सत्ताधारी कांग्रेस महज 7 वार्डों पर ही बढ़त हासिल कर सकी है। निर्दलीय उम्मीदवार भी कई वार्डों पर कड़ी टक्कर दे रहे हैं।


हाई-प्रोफाइल वार्डों की बात करें तो वार्ड नंबर 54 से भाजपा प्रत्याशी विवेक राजवंशी अपने प्रतिद्वंद्वी से 671 वोटों के विशाल अंतर से आगे चल रहे हैं। वहीं कैथून नगरपालिका की पूर्व अध्यक्ष आईना महक भी अपनी बढ़त बनाए हुए हैं, वे वार्ड स्तर पर 400 वोटों से आगे चल रही हैं। मतगणना केंद्र पर सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं और जैसे-जैसे राउंड पूरे हो रहे हैं, प्रत्याशियों व कार्यकर्ताओं की धड़कनें तेज होती जा रही हैं।

कोटा नगर निगम प्रत्याशियों की लिस्ट

वार्ड नंबरजीतने वाला उम्मीदवारपार्टी
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Udaipur Nagar Nigam Result Live: BJP के महापौर पद के प्रबल दावेदार प्रमोद सामर जीते, 10 वार्ड में बीजेपी और 5 में कांग्रेस जीती

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Updated on:

14 Sept 2026 10:10 am

Published on:

14 Sept 2026 10:10 am

Hindi News / Rajasthan / Kota / Kota Nagar Nigam Result Live: तीसरे दौर के बाद भाजपा की मजबूत बढ़त, बीजेपी के पूर्व डिप्टी मेयर योगेंद्र खींची चुनाव हारे

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