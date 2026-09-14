Kota Nagar Nigam Result Live: तीसरे दौर के बाद भाजपा की मजबूत बढ़त, बीजेपी के पूर्व डिप्टी मेयर योगेंद्र खींची चुनाव हारे



हाई-प्रोफाइल वार्डों की बात करें तो वार्ड नंबर 54 से भाजपा प्रत्याशी विवेक राजवंशी अपने प्रतिद्वंद्वी से 671 वोटों के विशाल अंतर से आगे चल रहे हैं। वहीं कैथून नगरपालिका की पूर्व अध्यक्ष आईना महक भी अपनी बढ़त बनाए हुए हैं, वे वार्ड स्तर पर 400 वोटों से आगे चल रही हैं। मतगणना केंद्र पर सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं और जैसे-जैसे राउंड पूरे हो रहे हैं, प्रत्याशियों व कार्यकर्ताओं की धड़कनें तेज होती जा रही हैं।