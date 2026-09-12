Rajasthan: मंत्री जी को परोसी जली हुई रोटियां, थाली में चावल भी नहीं दिया, अन्नपूर्णा रसोई पहुंचे थे मदन दिलावर

कोटा। प्रदेश में गरीब और जरूरतमंद लोगों को सस्ती दर पर भोजन उपलब्ध कराने के लिए संचालित अन्नपूर्णा रसोई की व्यवस्थाओं की शनिवार को उस समय पोल खुलती नजर आई, जब शिक्षा एवं पंचायती राज मंत्री मदन दिलावर अचानक निरीक्षण करने पहुंच गए। केशवपुरा चौराहे के पास एक ढाबे के निकट संचालित अन्नपूर्णा रसोई में मंत्री ने खुद बैठकर भोजन किया। इस दौरान उनकी थाली में जली हुई रोटियां परोसी गईं, जबकि चावल खत्म होने के कारण उन्हें चावल भी नहीं मिल सका।