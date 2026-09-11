राजस्थान निकाय चुनाव: कोटा में मंत्री मदन दिलावर को वोट डालने के लिए 15 मिनट तक करना पड़ा इंतजार, जानिए वजह

वोटिंग के बाद शिक्षा मंत्री मदन दिलावर ने एक्स पर लिखा कि एक वोट… जो आपके नगर की कहानी बदल सकता है। आज नगर निकाय चुनाव-2026 के द्वितीय चरण का मतदान है। सुबह घर से निकलें तो अपने नगर के भविष्य के लिए वोट जरूर करें। आपका एक वोट बेहतर सड़क, स्वच्छता, सुविधाओं और विकास की दिशा तय करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। जो युवा साथी पहली बार मतदान करने जा रहे हैं, उनके लिए यह दिन विशेष है। लोकतंत्र की इस पहली भागीदारी को यादगार बनाइए और अपने परिवार, मित्रों एवं परिचितों को भी मतदान के लिए प्रेरित कीजिए। आइए! आज मिलकर अपने मत से अपने नगर का भविष्य गढ़ें।