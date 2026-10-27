कोटा में घर खरीदने वालों के लिए खुशखबरी, KDA लाएगा 10 आवासीय योजनाएं; जानें कहां-कहां होगा विकास

कोटा. शहर में अपना घर बनाने का सपना देख रहे लोगों के लिए अच्छी खबर है। कोटा विकास प्राधिकरण (केडीए) शहर में आवासीय जरूरतों को पूरा करने के लिए 10 नई योजनाएं लॉन्च करने की तैयारी में है। इन योजनाओं में अल्प आय वर्ग से लेकर उच्च आय वर्ग तक के लोगों के लिए आवासीय भूखंड उपलब्ध कराने के साथ मल्टीस्टोरी बिल्डिंग में फ्लैट की सुविधा भी देने की तैयारी है। सबसे पहले धनतेरस पर शंभूपुरा क्षेत्र में प्रस्तावित आवासीय योजना 'सत्यम शिवम सुन्दरम' लॉन्च करने की तैयारी है। इस योजना को राज्य सरकार से स्वीकृति मिल चुकी है। केडीए की प्रस्तावित 10 योजनाओं में सबसे ज्यादा पांच योजनाएं शंभूपुरा क्षेत्र में विकसित की जाएंगी। इससे यह क्षेत्र भविष्य में आवासीय विकास के बड़े केंद्र के रूप में उभर सकता है। यहां सत्यम शिवम् सुन्दरम आवासीय योजना के अलावा फार्म हाउस एवं रिसोर्ट योजना, ऑटोमोबाइल स्पेयर पार्ट्स एसोसिएशन के लिए आवासीय योजना, रेस्टिक फार्म हाउस योजना और शंभूपुरा सीए नगर योजना प्रस्तावित है। इन योजनाओं के जरिए अलग-अलग जरूरतों और वर्गों को ध्यान में रखते हुए आवासीय एवं अन्य सुविधाओं का विस्तार किया जाएगा।