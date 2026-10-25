आयोजनों में माइक-साउंड लगाकर चलाते थे परिवार, ग्रामीणों के आग्रह पर लड़ा चुनाव, 864 वोट हासिल कर मनोज रावल बने सरपंच

ग्राम पंचायत में सरपंच का पद अनुसूचित जनजाति वर्ग के लिए आरक्षित होने के बाद चुनाव को लेकर गांव में नए चेहरे की तलाश शुरू हुई। इसी दौरान ग्रामीणों ने मनोज रावल को उनके व्यवहार और लोगों से जुड़ाव के आधार पर चुनाव लड़ने के लिए प्रेरित किया। शुरुआत में राजनीति से दूर रहने वाले मनोज ग्रामीणों के आग्रह और समर्थन के बाद चुनाव मैदान में उतरने को तैयार हो गए। चुनाव प्रचार के दौरान उन्हें ग्रामीणों का साथ मिला। शनिवार को मतगणना के बाद यह समर्थन नतीजों में भी नजर आया।