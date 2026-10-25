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राजस्थान में सबसे रोचक उपसरपंच का चुनाव, पर्ची से घोषित हुआ विजेता- राकेश कुमार मालव को मिली जिम्मेदारी

कोटा जिले के बूढ़ादीत ग्राम पंचायत में रविवार को उपसरपंच के चयन को लेकर रोचक स्थिति बन गई। 13 वार्डों वाली पंचायत में उपसरपंच पद के लिए कई वार्ड पंच अपनी दावेदारी जता रहे थे।
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कोटा

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kamlesh sharma

Updated: 25 Oct 2026, 2:33 PM IST

Kota Sarpanch Election Result

 राकेश कुमार मालव (फोटो पत्रिका)

Kota Sarpanch Election Result: कोटा। कोटा जिले के बूढ़ादीत ग्राम पंचायत में रविवार को उपसरपंच के चयन को लेकर रोचक स्थिति बन गई। 13 वार्डों वाली पंचायत में उपसरपंच पद के लिए कई वार्ड पंच अपनी दावेदारी जता रहे थे। आपसी समझाइश के बावजूद जब किसी एक नाम पर सहमति नहीं बन पाई, तो पर्ची के जरिए चयन करने का निर्णय लिया गया। सभी निर्वाचित वार्ड पंचों के नाम की पर्चियां डालकर प्रक्रिया पूरी की गई, जिसमें राकेश कुमार मालव के नाम की पर्ची निकली। इसके बाद सभी वार्ड पंचों ने सहमति जताते हुए उन्हें निर्विरोध उपसरपंच चुन लिया।

सहमति नहीं बनी तो अपनाया पर्ची का रास्ता

ग्राम पंचायत में उपसरपंच पद को लेकर कई वार्ड पंच अपनी दावेदारी पेश कर रहे थे। सभी अपने पक्ष को मजबूत बताते हुए पद के लिए प्रयास कर रहे थे। ऐसे में किसी एक नाम पर सहमति बनाने के लिए वार्ड पंचों के बीच समझाइश की गई, लेकिन बात नहीं बन सकी। इसके बाद आपसी सहमति से सभी निर्वाचित वार्ड पंचों के नाम की पर्चियां डालकर चयन करने का फैसला लिया गया।

पर्ची निकलते ही राकेश के नाम पर बनी सहमति

निर्धारित प्रक्रिया के तहत सभी वार्ड पंचों के नाम की पर्चियां एक साथ डाली गईं। इनमें से राकेश कुमार मालव के नाम की पर्ची निकली। इसके बाद मौजूद वार्ड पंचों ने सहमति जताई और उन्हें निर्विरोध उपसरपंच चुन लिया। इस तरह पर्ची के जरिए उपसरपंच पद का फैसला हुआ। चयन के बाद वार्ड पंचों ने आपसी सामंजस्य बनाए रखते हुए ग्राम पंचायत के विकास कार्यों में सहयोग करने की बात कही।

सरपंच पद के लिए 11 प्रत्याशियों के बीच मुकाबला, मनोज रावल जीते

इससे पहले शनिवार को सरपंच पद के लिए 11 प्रत्याशियों के बीच मुकाबला हुआ। मतगणना में मनोज रावल को 864 मत मिले, जबकि उनके निकटतम प्रतिद्वंद्वी शिवप्रकाश को 658 मत प्राप्त हुए। इस तरह मनोज रावल ने 206 मतों से जीत दर्ज कर सरपंच पद पर कब्जा जमाया। ग्राम पंचायत में शनिवार सुबह मतदान शुरू हुआ, जो रात करीब 8:30 बजे तक चला। इसके बाद मतगणना की गई, जिसमें मनोज रावल विजयी घोषित हुए।

इनपुट- रामअवतार शर्मा

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25 Oct 2026, 2:33 PM IST

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