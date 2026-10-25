राजस्थान में सबसे रोचक उपसरपंच का चुनाव, पर्ची से घोषित हुआ विजेता- राकेश कुमार मालव को मिली जिम्मेदारी

Kota Sarpanch Election Result: कोटा। कोटा जिले के बूढ़ादीत ग्राम पंचायत में रविवार को उपसरपंच के चयन को लेकर रोचक स्थिति बन गई। 13 वार्डों वाली पंचायत में उपसरपंच पद के लिए कई वार्ड पंच अपनी दावेदारी जता रहे थे। आपसी समझाइश के बावजूद जब किसी एक नाम पर सहमति नहीं बन पाई, तो पर्ची के जरिए चयन करने का निर्णय लिया गया। सभी निर्वाचित वार्ड पंचों के नाम की पर्चियां डालकर प्रक्रिया पूरी की गई, जिसमें राकेश कुमार मालव के नाम की पर्ची निकली। इसके बाद सभी वार्ड पंचों ने सहमति जताते हुए उन्हें निर्विरोध उपसरपंच चुन लिया।