Rajasthan Panchayat Election: सरपंच चुनाव परिणाम आते ही बवाल, हार-जीत को लेकर पत्थरबाजी- कई पुलिसकर्मी घायल, 50 से ज़्यादा हुड़दंगी हिरासत में

राजस्थान में पंचायती राज चुनाव 2026 के पहले चरण के मतदान और परिणामों के बाद प्रदेश के कई हिस्सों से तनाव और झड़पों की खबरें सामने आ रही हैं। बीकानेर जिले के छतरगढ़ उपखंड के अंतर्गत आने वाले ग्राम केला में सरपंच पद के चुनाव परिणाम घोषित होने के तुरंत बाद दो पक्षों के बीच तनाव इस कदर बढ़ गया कि वहां जमकर पत्थरबाजी शुरू हो गई। इस अचानक पथराव के कारण मौके पर अफरा-तफरी मच गई और चुनाव ड्यूटि पर तैनात कई पुलिसकर्मी गंभीर रूप से चोटिल हो गए। स्थिति की गंभीरता को देखते हुए पुलिस प्रशासन ने तुरंत मोर्चा संभाला और हुड़दंगियों को खदेड़ने के लिए हल्का बल प्रयोग किया।