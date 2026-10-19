66 साल का रिकॉर्ड टूटा! बीकानेर में 5वीं बार महिला के हाथ होगी जिला परिषद की कमान; जानें कौन हैं रेस में आगे

जिला परिषद में कांग्रेस के प्रभाव को कायम रखने और भाजपा की ओर से उसे चुनौती देने की कोशिशों के बीच इन तीन सीटों के परिणाम पर विशेष नजर रहेगी। कांग्रेस के लिए निकिता चौधरी और सरिता चौहान की जीत राजनीतिक परिवारों की प्रतिष्ठा से जुड़ी होगी। वहीं, भाजपा के लिए इंदू तर्ड सहित अपने प्रत्याशियों के प्रदर्शन के जरिए जिला परिषद में अपनी स्थिति मजबूत करने का अवसर है। आरएलपी के प्रत्याशी भी मुकाबले में हैं, इसलिए चुनावी तस्वीर को केवल भाजपा-कांग्रेस के बीच की लड़ाई मानना अधूरा होगा।