बीकानेर: 58 घंटे बाद जिंदा मिला युवक…अस्पताल से बिना बताए चला गया था, पुलिस रिकॉर्ड में मृत दर्ज हो चुकी थी पहचान

बीकानेर: सड़क हादसे में घायल युवक की मौत की रिपोर्ट दर्ज होने और उसके पीबीएम अस्पताल से लापता होने के घटनाक्रम के बीच पुलिस ने 58 घंटे की तलाश के बाद उसे ढूंढ़ निकाला। युवक बुधवार शाम को गंगाशहर में मिला। एक मेडिकल स्टोर संचालक ने उसे सड़क पर घूमते देखा और पुलिस को सूचना दी। इसके बाद पुलिस टीम मौके पर पहुंची और युवक को परिजनों के सुपुर्द कर दिया। पुलिस के अनुसार, युवक नशे का आदी होने के साथ मानसिक रोग से भी ग्रसित है और अस्पताल में उपचार के दौरान बिना बताए चला गया था।