Ashok Gehlot : ‘दिल्ली में प्रदर्शन रहा शानदार’, अशोक गहलोत का दावा- पंचायत चुनाव में भारी बहुमत से जीतेगी कांग्रेस

सवाल : जयपुर में आपने कहा था कि 'हम सब एक हैं', इसके क्या मायने हैं?

जवाब : मैंने बिल्कुल सही कहा। राजस्थान में मैंने सोच-समझकर यह बात कही है, और आपको यह एकजुटता जरूर दिखेगी। आज देश में जम्हूरियत खतरे में है। मल्लिकार्जुन खरगे साहब और राहुल गांधी के नेतृत्व में कांग्रेस पार्टी इन तानाशाही शक्तियों के खिलाफ कड़ा संघर्ष कर रही है। ऐसे वक्त में अगर हम राज्यों में एकजुट नहीं होंगे, तो देश में लोकतंत्र को बचाने की लड़ाई कैसे लड़ेंगे? हमारी सर्वोच्च प्राथमिकता (Top Priority) सिर्फ और सिर्फ इस मुल्क में जम्हूरियत और लोकतंत्र को बचाना है।