हर घर में मांग

सर्दी के मौसम में शहर में लगभग हर घर में तिल, गुड़, चीनी और मूंगफली से बनी खाद्य सामग्री की मांग बनी रहती है। लोग सर्दी से बचाव के साथ स्वाद को चखने के लिए इन खाद्य सामग्री की खरीदारी करते है। बीकानेर से बाहर रहने वाले अपने परिवारजनों, मित्रों, संबंधियों के यहां भी इनको भेजते है। शहर में मकर संक्रांति के अवसर पर दान-पुण्य की विशेष परंपरा है। इस अवसर पर मैदा, घी और चीनी चासनी से बनने वाले घेवर के साथ-साथ तिल, गुड और चीनी से बनने वाले उत्पाद रेवड़ी, तिल लड्डू, तिल पापड़ी, गजक इत्यादि का विशेष रूप से दान-पुण्य करते है। इस कारण भी शहर में इनकी बड़े स्तर पर खरीदारी होती है। तेरुण्डा परंपरा के तहत भी तिल, गुड से बने उत्पादों का दान पुण्य किया जाता है।