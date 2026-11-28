Malmas Kab Se Kab Tak Hai 2026: बीकानेर. चातुर्मास के चार महीनों के बाद देवउठनी एकादशी से प्रारंभ हुए शादी-विवाह और मांगलिक कार्यक्रम एक बार फिर मळमास में निषेध रहेंगे। इस बार मळमास 16 दिसंबर से प्रारंभ होगा। 14 जनवरी को मळमास की समाप्ति होगी। इसके बाद फिर से शादी-विवाह और मांगलिक कार्यक्रम प्रारंभ होंगे। ज्योतिषाचार्य पंडित राजेन्द्र किराडू के अनुसार 16 दिसंबर को सुबह 10.25 बजे से मळमास प्रारंभ होगा। जो 14 जनवरी को रात्रि 9.10 बजे समाप्त होगा। मकर संक्रांति पर्व 14 जनवरी को होगा, लेकिन मकर संक्रांति का पुण्यकाल 15 जनवरी को मनाया जाएगा। 15 जनवरी को सुबह से दिनभर मकर संक्रांति का दान-पुण्य का समय रहेगा।