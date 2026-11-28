चित्तौड़गढ़/बड़ीसादड़ी। स्पष्ट बहुमत के साथ बड़ीसादड़ी पंचायत समिति के प्रधान पद पर कांग्रेस की अजिता शर्मा निर्वाचित हो गई हैं। उन्होंने भाजपा की सुमित्रा मेनारिया को हराया। चुनाव से पहले बोहेड़ा में टिकट को लेकर उपजा विरोध और बंद का आह्वान मतदान व हनुमन्तसिंह राठौड़ के वोट डालने के साथ ही तमाम अटकलों पर विराम लग गया। मतगणना में अजिता शर्मा को 14 और सुमित्रा मेनारिया को 3 मत मिले। इसके बाद निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी पर्वितन कुमार मीणा ने अजिता को विजयी घोषित कर पद व गोपनीयता की शपथ दिलाई।