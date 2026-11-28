निर्वाचन के बाद उन्होंने अपनी मेवाड़ी बोली में क्षेत्रवासियों के प्रति आभार जताते हुए कहा, जिस विश्वास के साथ आपने मने प्रधान बणायो है, उण विश्वास पर खरो उतरवा रो काम करूंगी। साथ ही पूरी पंचायत समिति में विकास री कोई कमी नी राखी जावेगी।" मांगी बाई ने इस उपलब्धि का श्रेय संविधान निर्माता डॉ. भीमराव अंबेडकर को दिया। उन्होंने कहा कि बाबा साहब के संविधान की बदौलत ही एक मजदूर परिवार और भील समाज की बेटी को यह अवसर मिला है, जिसके लिए वे बारंबार वंदन व अभिनंदन करती हैं।