राशमी पंचायत समिति के प्रधान पद पर शुक्रवार को हुए चुनाव में भाजपा की नाराणी देवी भील एक मत के अंतर से निर्वाचित हो गईं। इस जीत के साथ ही भाजपा ने लगातार तीसरी बार प्रधान पद पर काबिज होकर हैट्रिक बना ली है। पंचायत समिति सभागार में आयोजित मतदान में कुल 15 सदस्यों ने वोट डाले। एसटी वर्ग के लिए आरक्षित प्रधान पद के लिए भाजपा से वार्ड संख्या 5 की सदस्य नाराणी देवी भील और कांग्रेस से वार्ड संख्या 6 की सदस्य पुष्पा देवी भील ने नामांकन भरा था। मतगणना में नाराणी देवी को 8 और पुष्पा देवी को 7 मत मिले। जीत की घोषणा होते ही पहुंना कस्बे सहित क्षेत्र में भाजपा कार्यकर्ताओं ने आतिशबाजी कर और मिठाई बांटकर जश्न मनाया। उपखंड अधिकारी अंजु शर्मा ने नवनिर्वाचित प्रधान नाराणी देवी भील को निर्वाचन प्रमाण पत्र प्रदान कर पद की शपथ दिलाई।