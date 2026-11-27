Dholpur: मुस्कान और हेतराम (फोटो-पत्रिका)
धौलपुर। जिले में पंचायत समिति प्रधान चुनाव को लेकर तस्वीर साफ होने लगी है। धौलपुर पंचायत समिति में कांग्रेस के हेतराम सिंह कुशवाहा निर्विरोध निर्वाचित हो गए हैं। वहीं सरमथुरा पंचायत समिति में भी कांग्रेस की मुस्कान निर्विरोधो निर्वाचित हुई हैं। जिले की अन्य पंचायत समितियों में भाजपा, कांग्रेस और निर्दलीय प्रत्याशियों के बीच मुकाबला है।
|पंचायत समिति
|बीजेपी प्रत्याशी
|कांग्रेस प्रत्याशी
|अन्य पार्टी/निर्दलीय
|कौन जीते
|बाड़ी
|अनिल अम्बेश
|रेखा
|अनिल अम्बेश (निर्दलीय)
|बसेड़ी
|रीना भदौरिया
|रीना
|—
|धौलपुर
|पूजा कुशवाह
|हेतराम सिंह
|—
|हेतराम सिंह (निर्विरोध)
|राजाखेड़ा
|अशोक कुमार
|पूनम
|अशोक कुमार (निर्दलीय)
|पूनम (कांग्रेस)
|सैपऊ
|रचना
|भूरी
|प्रीति (निर्दलीय)
|रचना (भाजपा)
|सरमथुरा
|—
|मुस्कान
|—
|मुस्कान (निर्विरोध)
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