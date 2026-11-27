नामांकन पत्र दाखिल करवाने जाते हुए (पत्रिका फोटो)
Jhalawar Pradhan Election Result 2026: राजस्थान पंचायती राज चुनाव 2026 के तहत झालावाड़ जिले की आठ पंचायत समितियों में शुक्रवार (27 नवंबर) को प्रधान पद के लिए चुनाव हो रहे हैं। पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे के गृह राजनीतिक क्षेत्र में भाजपा और कांग्रेस के बीच मुकाबला है। जिले की छह पंचायत समितियों में कांग्रेस और दो में भाजपा के पास स्पष्ट बहुमत है। ऐसे में प्रधान चुनाव में दोनों दलों के निर्वाचित सदस्यों की एकजुटता पर निगाहें टिकी हैं। झालावाड़ जिले की आठ पंचायत समितियों के 178 वार्डों में कांग्रेस ने 95 और भाजपा ने 79 सीटों पर जीत दर्ज की थी। वहीं, तीन निर्दलीय और आम आदमी पार्टी (AAP) का एक प्रत्याशी भी चुनाव जीतकर आया है।
Jhalawar Panchayat Samiti Pradhan Election 2026: झालावाड़ जिले में पंचायत समिति प्रधान पद के चुनाव को लेकर शुक्रवार को राजनीतिक सरगर्मियां तेज हो गई हैं। खानपुर, डग, मनोहरथाना, बकानी और पिड़ावा पंचायत समितियों में भाजपा और कांग्रेस के प्रत्याशियों ने नामांकन दाखिल किए हैं। पिड़ावा में कांग्रेस के बागी सदस्य को भाजपा ने प्रत्याशी बनाकर मुकाबला दिलचस्प कर दिया है।
खानपुर पंचायत समिति में प्रधान पद के लिए नामांकन पत्रों की जांच के बाद चुनावी तस्वीर साफ हो गई है। कांग्रेस की ओर से वार्ड संख्या 16 से निर्वाचित देविका मीणा और भाजपा की ओर से वार्ड संख्या 17 से निर्वाचित हेमंत सिंह हाड़ा सोजपुर चुनाव मैदान में हैं। पंचायत समिति में कांग्रेस के 12 और भाजपा के 11 सदस्य हैं। दोपहर तीन से शाम पांच बजे तक मतदान होगा। इसके तुरंत बाद मतगणना होगी।
डग पंचायत समिति में प्रधान पद के लिए कांग्रेस से रामकुंवर बाई और लाड़कुंवर बाई ने नामांकन दाखिल किया है। वहीं भाजपा से निर्मला कुंवर ने आवेदन किया है। पंचायत समिति के कुल 23 सदस्यों में कांग्रेस के 17, भाजपा के पांच और एक निर्दलीय सदस्य हैं। संख्या बल के आधार पर कांग्रेस की स्थिति मजबूत है। कांग्रेस प्रत्याशी रामकुंवर बाई पूर्व प्रधान कमला बाई की पौत्रवधू हैं।
मनोहरथाना पंचायत समिति में वार्ड संख्या पांच बांसखेड़ी-घड़ावली से निर्वाचित कांग्रेस सदस्य द्रोपदी बाई और वार्ड संख्या 18 बनेठ से निर्वाचित भाजपा सदस्य श्रीलाल ने प्रधान पद के लिए नामांकन दाखिल किया है।
बकानी पंचायत समिति में प्रधान पद के लिए भाजपा की ओर से संतरा बाई और कांग्रेस की ओर से सरदार बाई ने नामांकन दाखिल किया है।
पिड़ावा पंचायत समिति मुख्यालय सुनेल में प्रधान पद के चुनाव को लेकर सियासी समीकरण बदल गए हैं। कांग्रेस से बागी हुए रघुनाथ सिंह परमार को भाजपा ने अपना प्रत्याशी बनाया है। वहीं कांग्रेस की ओर से पूर्व प्रधान रामलाल चौहान के पुत्र बनेसिंह ने नामांकन दाखिल किया है।
भाजपा प्रत्याशी परमार ने भाजपा जिलाध्यक्ष हर्षवर्धन शर्मा, भाजपा नेता दिनेश जैन करावन सहित अन्य समर्थकों के साथ निर्वाचन अधिकारी एवं उपखंड अधिकारी दिनेश कुमार मीणा के समक्ष नामांकन प्रस्तुत किया।
पंचायत समिति के कुल 29 सदस्यों में कांग्रेस के 17, भाजपा के 11 और एक निर्दलीय सदस्य हैं। स्पष्ट बहुमत के बावजूद कांग्रेस के बागी सदस्य को भाजपा का समर्थन मिलने से चुनावी मुकाबला दिलचस्प हो गया है। अब सभी की नजरें मतदान और चुनाव परिणाम पर टिकी हैं।
|पंचायत समिति
|कांग्रेस
|भाजपा
|खानपुर
|देविका मीणा
|हेमंत सिंह हाड़ा
|डग
|रामकुंवर बाई, लाड़कुंवर बाई
|निर्मला कुंवर
|मनोहरथाना
|द्रोपदी बाई
|श्रीलाल
|बकानी
|सरदार बाई
|संतरा बाई
|पिड़ावा
|बनेसिंह
|रघुनाथ सिंह परमार
Jhalawar Panchayat Samiti Pradhan Election 2026: झालावाड़ जिले की पंचायत समितियों में प्रधान पद के चुनाव को लेकर शुक्रवार को राजनीतिक सरगर्मियां तेज हो गई हैं। झालरापाटन, मनोहरथाना, अकलेरा और बकानी पंचायत समितियों में प्रधान पद के लिए नामांकन प्रक्रिया शुरू हो गई है। चुनाव को लेकर पुलिस-प्रशासन भी मुस्तैद है।
झालरापाटन पंचायत समिति में प्रधान पद के लिए भाजपा की ओर से वार्ड संख्या 13 पिपलोद निवासी मोहनलाल शर्मा और कांग्रेस की ओर से वार्ड संख्या 9 रुण्डलाव की अनिता ने नामांकन दाखिल किया है। दोनों दलों के प्रत्याशियों के मैदान में उतरने के बाद सभी की नजरें मतदान और चुनाव परिणाम पर टिकी हैं।
मनोहरथाना पंचायत समिति में भाजपा की ओर से श्रीलाल और कांग्रेस की ओर से द्रोपती बाई ने प्रधान पद के लिए निर्वाचन अधिकारी के समक्ष अपने प्रस्तावकों के साथ नामांकन दाखिल किया। पंचायत समिति के कुल 21 सदस्यों में से 16 भाजपा और पांच कांग्रेस के हैं। ऐसे में यहां भाजपा का प्रधान बनना लगभग तय माना जा रहा है।
अकलेरा पंचायत समिति में प्रधान पद के लिए भाजपा ने इंद्रा बाई और कांग्रेस ने बसंती बाई को प्रत्याशी बनाया है। वहीं, बकानी पंचायत समिति में भी प्रधान पद के लिए नामांकन दाखिल किए गए हैं।
खानपुर पंचायत समिति में प्रधान पद के लिए भाजपा प्रत्याशी हेमंत सिंह हाड़ा (सोजपुर) ने नामांकन पत्र दाखिल किया। इस दौरान पूर्व विधायक एवं पूर्व संसदीय सचिव नरेंद्र नागर, कृषि मंडी के पूर्व अध्यक्ष मोतीलाल नागर सहित भाजपा के कई पदाधिकारी मौजूद रहे।
वहीं, कांग्रेस की ओर से प्रधान पद के लिए दो उम्मीदवारों ने नामांकन दाखिल किया। विधायक सुरेश गुर्जर की अगुवाई में पंचायत समिति सदस्य देविका मीणा और कन्हैयालाल माली नामांकन दाखिल करने पंचायत समिति कार्यालय पहुंचे। इस दौरान कांग्रेस के ब्लॉक अध्यक्ष बालचंद मीणा, वरिष्ठ नेता भवानी शंकर गुर्जर और वीरेंद्र सिंह झाला सहित अन्य कांग्रेस नेता मौजूद रहे।
पिड़ावा पंचायत समिति के प्रधान पद के लिए शुक्रवार को भाजपा प्रत्याशी रघुनाथ सिंह परमार ने नामांकन पत्र दाखिल किया। परमार वार्ड नंबर 18 से पंचायत समिति सदस्य निर्वाचित हुए हैं। वहीं, कांग्रेस की ओर से बने सिंह चौहान ने प्रधान पद के लिए नामांकन पत्र दाखिल किया।
|पंचायत समिति
|कुल सीटें
|कांग्रेस
|BJP
|निर्दलीय
|AAP
|बहुमत
|अकलेरा
|23
|12
|10
|0
|1
|12
|बकानी
|17
|13
|4
|0
|0
|9
|भवानीमंडी
|21
|12
|9
|0
|0
|11
|डग
|23
|17
|5
|1
|0
|12
|झालरापाटन
|21
|7
|13
|1
|0
|11
|खानपुर
|23
|12
|11
|0
|0
|12
|मनोहरथाना
|21
|5
|16
|0
|0
|11
|पिड़ावा (सुनेल)
|29
|17
|11
|1
|0
|15
|कुल
|178
|95
|79
|3
|1
|—
|पंचायत समिति
|निर्वाचित प्रधान
|पार्टी
|अकलेरा
|—
|—
|बकानी
|—
|—
|भवानीमंडी
|—
|—
|डग
|—
|—
|झालरापाटन
|—
|—
|खानपुर
|—
|—
|मनोहरथाना
|—
|—
|पिड़ावा (सुनेल)
|—
|—
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