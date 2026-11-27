Jhalawar Pradhan Election Result 2026: राजस्थान पंचायती राज चुनाव 2026 के तहत झालावाड़ जिले की आठ पंचायत समितियों में शुक्रवार (27 नवंबर) को प्रधान पद के लिए चुनाव हो रहे हैं। पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे के गृह राजनीतिक क्षेत्र में भाजपा और कांग्रेस के बीच मुकाबला है। जिले की छह पंचायत समितियों में कांग्रेस और दो में भाजपा के पास स्पष्ट बहुमत है। ऐसे में प्रधान चुनाव में दोनों दलों के निर्वाचित सदस्यों की एकजुटता पर निगाहें टिकी हैं। झालावाड़ जिले की आठ पंचायत समितियों के 178 वार्डों में कांग्रेस ने 95 और भाजपा ने 79 सीटों पर जीत दर्ज की थी। वहीं, तीन निर्दलीय और आम आदमी पार्टी (AAP) का एक प्रत्याशी भी चुनाव जीतकर आया है।