झालावाड़। खानपुर पंचायत समिति में उपप्रधान पद के चुनाव ने राजनीतिक मुकाबले को रोचक बना दिया है। यहां भाजपा और कांग्रेस के प्रत्याशी आमने-सामने हैं, लेकिन इस मुकाबले की खास बात राजनीतिक दलों से ज्यादा पारिवारिक रिश्ते हैं। उपप्रधान पद के लिए मामी ससुर और दामाद एक-दूसरे के खिलाफ चुनाव मैदान में उतर गए हैं। दोनों के नामांकन दाखिल करने के बाद क्षेत्र में इस मुकाबले को लेकर चर्चाएं तेज हो गई हैं।