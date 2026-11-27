वहीं लीमी से कड़ीखेड़ी जाने वाला लिंक रोड भी लंबे समय से जर्जर हालत में है। सड़क पर जगह-जगह गड्ढे होने से ग्रामीणों एवं वाहन चालकों को परेशानी उठानी पड़ रही है। बारिश के दौरान सड़क की स्थिति और अधिक खराब हो जाती है। इससे ग्रामीणों और किसानों को आवागमन में भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। साथ ही कंवल्दा, पचिपला, देदिया, लाखाखेड़ी, खंडी आदि सम्पर्क सड़कों के किनारे की झाड़ियों की सफाई नहीं करने से आवागमन में परेशानी हो रही है। समस्या को लेकर ज्ञापन देने वालों में ग्राम पंचायत लीमी के सरपंच मनोहर चौपदार, लीमी, बरबेली, लाखाखेड़ी, कड़ीखेड़ी, कांकडदा, सेवनी, सुनारिया व गोलाना के ग्रामीण शामिल रहे।