Jhalawar Panchayat Chunav 2026 Results Live Updates
Jhalawar Panchayat Chunav 2026 Live Updates: झालावाड़ जिले में जिला परिषद के 33 और पंचायत समितियों के 178 वार्डों के चुनाव परिणाम घोषित हो चुके हैं। जिले में चार चरणों में हुए मतदान में कुल 69.18 प्रतिशत वोटिंग हुई थी। मतगणना पूरी होने के साथ ही सभी सीटों पर जीत-हार की तस्वीर साफ हो गई है। यहां देखें पूरी रिजल्ट लिस्ट।
राजस्थान के अन्य जिलों के पंचायत चुनाव परिणाम जानने के लिए पढ़ें, जयपुर पंचायत चुनाव परिणाम, अजमेर पंचायत चुनाव परिणाम, कोटा पंचायत चुनाव परिणाम, अलवर पंचायत चुनाव परिणाम, भरतपुर पंचायत चुनाव परिणाम, बूंदी पंचायत चुनाव परिणाम, बाड़मेर पंचायत चुनाव परिणाम, बांसवाड़ा पंचायत चुनाव परिणाम, बीकानेर पंचायत चुनाव परिणाम, भीलवाड़ा पंचायत चुनाव परिणाम और सीकर पंचायत चुनाव परिणाम। वहीं, राजस्थान के सभी जिलों के जिला परिषद और पंचायत समिति चुनाव परिणामों की जानकारी के लिए पढ़ें Rajasthan Panchayat Chunav 2026 Live Updates।
|वार्ड
|विजेता
|पार्टी
|जीत का अंतर
|1
|शाहरुख खान
|कांग्रेस
|1090
|2
|हरिमोहन
|भाजपा
|172
|3
|देवकी नंदन
|भाजपा
|981
|4
|कौशल्या
|भाजपा
|413
|5
|द्रोपदी बाई
|कांग्रेस
|77
|6
|प्रेम बाई
|भाजपा
|53
|7
|मूर्ति बाई
|कांग्रेस
|153
|8
|बिहारी
|भाजपा
|1288
|9
|पवन कुमार लोधा
|भाजपा
|339
|10
|लेखराज
|भाजपा
|65
|11
|लीला बाई
|भाजपा
|250
|12
|शांति बाई
|कांग्रेस
|65
|13
|कमल सिंह
|भाजपा
|127
|14
|कमला बाई
|भाजपा
|158
|15
|बालचंद
|कांग्रेस
|1370
|16
|भगवती बाई
|भाजपा
|1794
|17
|भूली बाई
|भाजपा
|200
|18
|श्रीलाल
|भाजपा
|1188
|19
|रेखा बाई
|भाजपा
|294
|20
|कमलेश
|भाजपा
|276
|21
|प्रभुलाल
|भाजपा
|1567
झालावाड़ जिला परिषद चुनाव में कांग्रेस और भाजपा के बीच करीबी मुकाबला देखने को मिला। प्राप्त आंकड़ों के अनुसार, कांग्रेस ने 17 सीटों पर जीत दर्ज की है, जबकि भाजपा के खाते में 15 सीटें आई हैं। इसके अलावा भाजपा का एक प्रत्याशी निर्विरोध निर्वाचित हुआ था। इस तरह भाजपा की कुल सीटों की संख्या 16 हो गई है। जिला परिषद में दोनों प्रमुख दलों के बीच सीटों का अंतर महज एक है।
झालावाड़ जिले की आठ पंचायत समितियों के चुनाव परिणामों में कांग्रेस ने भाजपा के मुकाबले अधिक सीटें हासिल कर ग्रामीण राजनीति में अपनी मजबूत स्थिति दर्ज कराई है। कांग्रेस ने छह पंचायत समितियों में बहुमत हासिल किया है, जबकि भाजपा दो पंचायत समितियों में अपना बोर्ड बनाने की स्थिति में है। परिणामों के अनुसार जिले की कुल 178 सीटों में से कांग्रेस ने 96 और भाजपा ने 78 सीटों पर जीत दर्ज की है। वहीं अन्य के खाते में चार सीटें गई हैं।
पंचायत समिति वार परिणामों पर नजर डालें तो कांग्रेस ने खानपुर, पिड़ावा, बकानी, भवानीमंडी, डग और अकलेरा में बहुमत हासिल किया है। वहीं झालरापाटन और मनोहरथाना पंचायत समितियों में भाजपा ने बहुमत के साथ अपना दबदबा कायम रखा है।
झालरापाटन पंचायत समिति में भाजपा ने 13 सीटें जीतकर स्पष्ट बहुमत हासिल किया। यहां कांग्रेस को सात सीटों पर जीत मिली, जबकि एक सीट पर अन्य प्रत्याशी विजयी रहा। खानपुर पंचायत समिति में मुकाबला बेहद करीबी रहा। यहां कांग्रेस ने 12 सीटें जीतकर भाजपा को पीछे छोड़ दिया। भाजपा के खाते में 11 सीटें आईं। मनोहरथाना में भाजपा ने शानदार प्रदर्शन करते हुए 16 सीटों पर जीत दर्ज की, जबकि कांग्रेस को पांच सीटों से संतोष करना पड़ा। इसके उलट पिड़ावा में कांग्रेस ने 17 सीटें जीतकर मजबूत बहुमत हासिल किया। यहां भाजपा को 11 सीटें मिलीं, जबकि एक सीट पर अन्य प्रत्याशी विजयी रहा।
बकानी पंचायत समिति में कांग्रेस ने 13 सीटें जीतकर स्पष्ट बहुमत हासिल किया, जबकि भाजपा को महज चार सीटें मिलीं। भवानीमंडी में भी कांग्रेस ने 12 सीटों पर जीत दर्ज की, जबकि भाजपा के नौ प्रत्याशी विजयी रहे। डग पंचायत समिति में कांग्रेस का सबसे दमदार प्रदर्शन सामने आया। यहां कांग्रेस ने 18 सीटें जीतकर एकतरफा बढ़त बनाई। भाजपा के चार प्रत्याशियों को जीत मिली, जबकि एक सीट निर्दलीय के खाते में गई। अकलेरा पंचायत समिति में भी कांग्रेस ने बहुमत हासिल किया। यहां कांग्रेस ने 12 और भाजपा ने 10 सीटें जीतीं। एक सीट पर आम आदमी पार्टी के प्रत्याशी ने जीत दर्ज की।
आठों पंचायत समितियों के परिणामों को एक साथ देखें तो कांग्रेस ने कुल 96 सीटें जीतकर भाजपा को पीछे छोड़ दिया है। भाजपा के खाते में 78 सीटें आई हैं। वहीं तीन सीटों पर निर्दलीय प्रत्याशी और एक सीट पर आम आदमी पार्टी का प्रत्याशी विजयी रहा। इस तरह जिले की कुल 178 सीटों में कांग्रेस ने भाजपा से 18 सीटें अधिक हासिल की हैं। छह पंचायत समितियों में कांग्रेस और दो में भाजपा को बहुमत मिला है।
चुनाव परिणामों का राजनीतिक महत्व केवल पंचायत समितियों तक सीमित नहीं है। इन नतीजों ने ग्रामीण क्षेत्रों में दोनों प्रमुख दलों के संगठन, स्थानीय नेताओं की पकड़ और राजनीतिक प्रभाव की तस्वीर भी साफ कर दी है। खासकर डग, बकानी और पिड़ावा में कांग्रेस का प्रदर्शन उल्लेखनीय रहा, जबकि झालरापाटन और मनोहरथाना में भाजपा ने अपनी मजबूत पकड़ बनाए रखी। अब सभी की निगाहें प्रधान और उपप्रधान के चुनाव पर रहेंगी। बहुमत मिलने के बावजूद राजनीतिक दलों के सामने अपने सदस्यों को एकजुट रखने और प्रधान पद के लिए नेतृत्व पर सहमति बनाने की चुनौती रहेगी।
|पंचायत समिति
|भाजपा
|कांग्रेस
|अन्य
|झालरापाटन
|13
|7
|1
|खानपुर
|11
|12
|0
|मनोहरथाना
|16
|5
|0
|पिड़ावा
|11
|17
|1
|बकानी
|4
|13
|0
|भवानीमंडी
|9
|12
|0
|डग
|4
|18
|1
|अकलेरा
|10
|12
|1 (आप)
|कुल
|78
|96
|4
|वार्ड नंबर
|विजेता प्रत्याशी
|पार्टी
|जीत का अंतर
|1
|शाहेरुख खान
|कांग्रेस
|1090
|2
|हरिमोहन
|भाजपा
|172
|3
|देवकी नंदन
|भाजपा
|981
|4
|कौशल्या
|भाजपा
|413
|5
|द्रोपदी बाई
|कांग्रेस
|77
|6
|प्रेम बाई
|भाजपा
|53
|7
|मूर्ति बाई
|कांग्रेस
|153
|8
|बिहारी
|भाजपा
|1288
|9
|पवन कुमार लोढ़ा
|भाजपा
|339
|10
|लेखराज
|भाजपा
|65
|11
|लीला बाई
|भाजपा
|250
|12
|शान्ति बाई
|कांग्रेस
|65
|13
|कमल सिंह
|भाजपा
|127
|14
|कमला बाई
|भाजपा
|158
|15
|बाल चन्द
|कांग्रेस
|1370
|16
|भगवती बाई
|भाजपा
|1794
|17
|भूली बाई
|भाजपा
|200
|18
|श्रीलाल
|भाजपा
|1188
|19
|रेखा बाई
|भाजपा
|294
|20
|कमलेश
|भाजपा
|276
|21
|प्रभुलाल
|भाजपा
|1567
|वार्ड
|भाजपा प्रत्याशी
|कांग्रेस प्रत्याशी
|अन्य प्रत्याशी
|कौन जीता?
|1
|करण सिंह
|पुष्पा कंवर
|धर्मेंद्र (AAP)
|पुष्पा कंवर
|2
|राधा कुंवर
|रूकमण बाई
|—
|राधा कुंवर
|3
|सुमित्रा
|संदीप
|—
|संदीप
|4
|मुन्ना बाई
|प्रियंका
|—
|प्रियंका
|5
|अनोख बाई
|चतर बाई
|पायल मेघवाल (BSP)
|चतर बाई
|6
|सोना कुंवर
|देवास बाई
|—
|देवास बाई
|7
|प्रेम बाई
|लीला बाई
|—
|लीला बाई
|8
|दिनेश
|कैलाश
|—
|दिनेश
|9
|राजकुंवर
|गेंद कुंवर बाई
|—
|गेंद कुंवर बाई
|10
|विष्णु लाल
|मनीष कुमार
|—
|मनीष कुमार
|11
|कुशवंत नागर
|विष्णु प्रसाद
|—
|कुशवंत नागर
|12
|राम पाटीदार
|पिंकी कंवर
|अजय कुमार (AAP)
|राम पाटीदार
|13
|मीनाक्षी झाला
|प्रतिमा कुमारी
|—
|मीनाक्षी झाला
|14
|बिरधीलाल नागर
|बालचन्द
|—
|बालचन्द
|15
|वर्षा झाला
|सीमा कंवर
|शालू झाला (AAP)
|वर्षा झाला
|16
|राकेश
|रामदयाल
|—
|राकेश
|17
|तारिका पारेता
|गीता बाई
|—
|गीता बाई
|18
|घनश्याम
|महेंद्र कुमार
|—
|महेंद्र कुमार
|19
|प्रेम बाई
|—
|—
|प्रेम बाई (BJP), निर्विरोध
|20
|लालचन्द
|सावरलाल
|—
|लालचन्द
|21
|सरोज
|अर्चना नागर
|—
|सरोज
|22
|कपिल कुमार
|राजेंद्र प्रसाद
|—
|राजेंद्र प्रसाद
|23
|अरुणा कुमारी
|विमला
|—
|विमला
|24
|विष्णु बाई
|कमलेश कुमारी
|—
|कमलेश कुमारी
|25
|मोहर बाई
|चाहन्या नागर
|—
|चाहन्या नागर
|26
|अल्का मीना
|कुसुमलता
|—
|कुसुमलता
|27
|रुकमणी बाई
|संजू कुमारी
|चंद्रसिंह (BSP), प्रेमचंद (AAP)
|रुकमणी बाई
|28
|हेमराज
|रमकू बाई
|—
|हेमराज
|29
|मंजुलता
|राजकुमार
|—
|मंजुलता
|30
|भंवरलाल
|धनसिंह
|—
|भंवरलाल
|31
|गजेन्द्र कुमार
|प्रीतम मीना
|—
|गजेन्द्र कुमार
|32
|खुशाली लववंशी
|सिलोचना
|—
|खुशाली लववंशी
|33
|पवन सिंह
|समंदर
|सुमेर सिंह (AAP)
|पवन सिंह
|वार्ड संख्या
|विजेता प्रत्याशी
|1
|प्रिया (कांग्रेस)
|2
|नंदा (भाजपा)
|3
|रसाल (भाजपा)
|4
|कंवर लाल (कांग्रेस)
|5
|शिव नारायण (कांग्रेस)
|6
|मांगीलाल (कांग्रेस)
|7
|भारत सिंह (कांग्रेस)
|8
|उषाकुमारी (भाजपा)
|9
|राम भरोस (कांग्रेस)
|10
|राधाकिशन (भाजपा)
|11
|इन्द्रा बाई (भाजपा)
|12
|रामभरोसी (AAP)
|13
|मंजू बाई (भाजपा)
|14
|पांची बाई (कांग्रेस)
|15
|पूजा मीना (कांग्रेस)
|16
|सुनीता कुमारी मीना (कांग्रेस)
|17
|प्रियंका मीना (भाजपा)
|18
|बसंती बाई (कांग्रेस)
|19
|अनुप्रिया लववंशी (कांग्रेस)
|20
|हरिसिंह (भाजपा)
|21
|केला बाई (कांग्रेस)
|22
|रीना रुहेला (भाजपा)
|23
|रानी कुमारी (भाजपा)
कुल 23 वार्डों में परिणाम:
|वार्ड संख्या
|विजेता प्रत्याशी
|1
|देवी लाल मलिक (कांग्रेस)
|2
|पूनम चन्द (कांग्रेस)
|3
|रामचन्द्र (भाजपा)
|4
|शोभा शर्मा (कांग्रेस)
|5
|डाली (कांग्रेस)
|6
|चारुल शर्मा (कांग्रेस)
|7
|उषा कुमारी कनेरिया (कांग्रेस)
|8
|मुस्कान सौंधिया (कांग्रेस)
|9
|उर्मिला (कांग्रेस)
|10
|राजू लाल (भाजपा)
|11
|संतरा बाई (भाजपा)
|12
|हेमराज (कांग्रेस)
|13
|सरदार बाई (कांग्रेस)
|14
|मुकेश कुमार (भाजपा)
|15
|प्रेमलता (कांग्रेस)
|16
|उर्मिला कुमारी लोधा (कांग्रेस)
|17
|कान्ता मीना (कांग्रेस)
कुल 17 वार्डों में परिणाम:
|वार्ड संख्या
|विजेता प्रत्याशी
|1
|मनोहर बाई (भाजपा)
|2
|राधा किशन (कांग्रेस)
|3
|कृष्णा बाई (कांग्रेस)
|4
|सूरत बाई (कांग्रेस)
|5
|प्रताप सिंह (कांग्रेस)
|6
|तूफ़ान सिंह (कांग्रेस)
|7
|विनोद कुमार (कांग्रेस)
|8
|रोडसिंह परमार (कांग्रेस)
|9
|सीमा कुंवर (भाजपा)
|10
|जय कुँवर (कांग्रेस)
|11
|सुनीता कुमारी (कांग्रेस)
|12
|अमृत कुंवर (भाजपा)
|13
|उमा कुंवर (भाजपा)
|14
|काली बाई (भाजपा)
|15
|मुकेश (कांग्रेस)
|16
|दिनेश (कांग्रेस)
|17
|लक्ष्मीनारायण (भाजपा)
|18
|मोनिका कुमारी (कांग्रेस)
|19
|मोहित कुमार (भाजपा)
|20
|सोना कुँवर (भाजपा)
|21
|रामकुंवर बाई (भाजपा)
|वार्ड संख्या
|विजेता प्रत्याशी
|1
|गंगाबाई (कांग्रेस)
|2
|कैलाश चन्द राठौर (कांग्रेस)
|3
|काली बाई (कांग्रेस)
|4
|लोकेश (भाजपा)
|5
|गुड्ड बाई (कांग्रेस)
|6
|धान कुंवर (भाजपा)
|7
|सुशीला बाई (भाजपा)
|8
|निर्मला कुंवर (भाजपा)
|9
|सुरेश सिंह (कांग्रेस)
|10
|मुन्ना बाई (कांग्रेस)
|11
|प्रभू लाल (कांग्रेस)
|12
|राम कुंवर बाई (कांग्रेस)
|13
|कैलाश बाई (कांग्रेस)
|14
|पार्वती बाई (कांग्रेस)
|15
|सुमित्रा बाई (निर्दलीय)
|16
|पंकज कुमार (कांग्रेस)
|17
|नेन सिंह (कांग्रेस)
|18
|बगत कुंवर (भाजपा)
|19
|धापू बाई (कांग्रेस)
|20
|पवन कुँवर (कांग्रेस)
|21
|लड़ कुंवर (कांग्रेस)
|22
|पप्पू बाई (कांग्रेस)
|23
|संजय कुमार (कांग्रेस)
कुल 23 वार्डों में परिणाम:
|वार्ड संख्या
|विजेता प्रत्याशी
|1
|ओंकार लाल (भाजपा)
|2
|हरीश कुमार (भाजपा)
|3
|सन्तोष बाई (भाजपा)
|4
|संतोष (भाजपा)
|5
|सपना भील (भाजपा)
|6
|भमजी कुंवर (कांग्रेस)
|7
|मंजू कुंवर (भाजपा)
|8
|कविता बाई (कांग्रेस)
|9
|अनीता (कांग्रेस)
|10
|शिवराज (भाजपा)
|11
|सपना झाला (भाजपा)
|12
|संतराम (भाजपा)
|13
|मोहनलाल (भाजपा)
|14
|अनिल भील (कांग्रेस)
|15
|देवीलाल (भाजपा)
|16
|सांवर लाल (कांग्रेस)
|17
|कांतिबाई (कांग्रेस)
|18
|मिथलेश (कांग्रेस)
|19
|रतनलाल (भाजपा)
|20
|दुर्गलाल (निर्दलीय)
|21
|सविता (भाजपा)
कुल 21 वार्डों में परिणाम:
|वार्ड संख्या
|विजेता प्रत्याशी
|1
|भरोसी बाई (कांग्रेस)
|2
|दिनेश कुमार (कांग्रेस)
|3
|गोविन्द (भाजपा)
|4
|मनीषा बाई (भाजपा)
|5
|कन्हैयालाल (कांग्रेस)
|6
|राजेन्द्र प्रसाद (कांग्रेस)
|7
|लक्ष्मी (कांग्रेस)
|8
|रामहेतार (भाजपा)
|9
|राजेश सुमन (कांग्रेस)
|10
|प्रहलाद (भाजपा)
|11
|बालचंद (भाजपा)
|12
|संगीता (भाजपा)
|13
|नीरज कुमार (कांग्रेस)
|14
|सन्तोष बाई (भाजपा)
|15
|सुनयना (कांग्रेस)
|16
|देवीका मीणा (कांग्रेस)
|17
|हेमन्त कुमार (भाजपा)
|18
|ज्योति हाडा (भाजपा)
|19
|जीतमल भील (कांग्रेस)
|20
|रेणु (कांग्रेस)
|21
|कन्हैयालाल (कांग्रेस)
|22
|राजेश बाई (भाजपा)
|23
|चन्द्रकला (भाजपा)
कुल 23 वार्डों में परिणाम:
|वार्ड संख्या
|विजेता प्रत्याशी
|1
|शाहरूख खान (कांग्रेस)
|2
|हरिमोहन (भाजपा)
|3
|देवकी नन्दन (भाजपा)
|4
|कौशल्या (भाजपा)
|5
|दौपदी बाई (कांग्रेस)
|6
|प्रेम बाई (भाजपा)
|7
|मूर्ति बाई (कांग्रेस)
|8
|बिहारी (भाजपा)
|9
|पवन कुमार लोधा (भाजपा)
|10
|लेखराज (भाजपा)
|11
|लीला बाई (भाजपा)
|12
|शान्ती बाई (कांग्रेस)
|13
|कमल सिंह (भाजपा)
|14
|कमला बाई (भाजपा)
|15
|बाल चन्द (कांग्रेस)
|16
|भगवती बाई (भाजपा)
|17
|भूली बाई (भाजपा)
|18
|श्रीलाल (भाजपा)
|19
|रेखा बाई (भाजपा)
|20
|कमलेश (भाजपा)
|21
|प्रभुलाल (भाजपा)
कुल 21 वार्डों में परिणाम:
|वार्ड संख्या
|विजेता प्रत्याशी
|1
|आयुषी नागर (कांग्रेस)
|2
|पूजा नागर (भाजपा)
|3
|राजू बाई (भाजपा)
|4
|गायत्री बाई (कांग्रेस)
|5
|श्याम लाल (कांग्रेस)
|6
|संतोष बाई (कांग्रेस)
|7
|बने सिंह (कांग्रेस)
|8
|सुमित्रा बाई (कांग्रेस)
|9
|मांगीलाल (भाजपा)
|10
|कन्या बाई (कांग्रेस)
|11
|रामकुंवर बाई (कांग्रेस)
|12
|पप्पू (कांग्रेस)
|13
|रामेश्वर (कांग्रेस)
|14
|नेहा कुंवर (कांग्रेस)
|15
|गायत्री बाई (कांग्रेस)
|16
|धापू बाई (भाजपा)
|17
|प्रताप (कांग्रेस)
|18
|रघुनाथ सिंह (कांग्रेस)
|19
|कौशल्या (कांग्रेस)
|20
|बालकृष्ण (भाजपा)
|21
|किसनी बाई (कांग्रेस)
|22
|जगदीश चन्द (भाजपा)
|23
|लालचन्द दांगी (कांग्रेस)
|24
|फरीद खां (निर्दलीय)
|25
|रामबाबू (भाजपा)
|26
|बालचंद (भाजपा)
|27
|द्रोपदी बाई (भाजपा)
|28
|बालचन्द गुर्जर (भाजपा)
|29
|बापू लाल (भाजपा)
कुल 29 वार्डों में कांग्रेस ने 16, भाजपा ने 12 और निर्दलीय ने 1 वार्ड में जीत दर्ज की।
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