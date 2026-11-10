झालावाड़: पत्नी को विदा कराने ससुराल जा रहे युवक की हादसे में मौत, पीछे छोड़ गया 2 साल की मासूम बेटी

Jhalawar Aklera Road Accident: अकलेरा (झालावाड़): झालावाड़ जिले में से होकर गुजरने वाले नेशनल हाईवे-52 पर आमेठा गांव के पास सोमवार शाम करीब 7 बजे मिनी ट्रक और बाइक की आमने-सामने भिड़ंत हो गई। हादसे में बाइक सवार 25 वर्षीय भगवान भील की मौके पर ही मौत हो गई। वह अपनी पत्नी को लेने ससुराल जा रहा था। हादसे ने हंसते-खेलते परिवार की खुशियां छीन लीं। मृतक अपने पीछे पत्नी, मां और दो साल की मासूम बेटी को छोड़ गया है।