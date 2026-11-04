झालावाड़ के 5 शहरों की पेयजल व्यवस्था में होगा बड़ा बदलाव, 38 करोड़ की लागत से बिछ रही 50 KM पाइपलाइन

Jhalawar Water Treatment Plant: झालावाड़ जिले के पांच शहरों की पेयजल व्यवस्था को मजबूत करने के लिए अमृत योजना के दूसरे चरण में काम युद्धस्तर पर चल रहा है। झालावाड़, झालरापाटन, अकलेरा, भवानीमंडी और पिड़ावा में पेयजल आपूर्ति का पूरा ढांचा बदला जा रहा है। इसके लिए करीब 38 करोड़ रुपए का बजट स्वीकृत किया गया है। योजना के तहत अब तक पांचों शहरों में करीब 50 किलोमीटर पाइपलाइन बिछाई जा चुकी है। खास बात यह है कि पुराने जलापूर्ति सिस्टम को मजबूत करने के साथ उन क्षेत्रों को भी योजना में शामिल किया जा रहा है, जहां अब तक पर्याप्त पानी नहीं पहुंच पाता था।