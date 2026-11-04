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Exclusive: किसी के पास डिग्री, तो कोई सिर्फ अक्षरों का जानकार, ऐसी है राजसमंद जिले में गांवों की सरकार

राजसमंद के 44 सरपंचों में दो के पास स्नातकोत्तर डिग्री है, जबकि छह स्नातक हैं। 16 सरपंच केवल साक्षर हैं। खास बात यह है कि पूरी सूची में एक भी सरपंच असाक्षर नहीं है।
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राजसमंद

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Arvind Rao

Updated: 4 Nov 2026, 4:04 PM IST

rajasthan panchayat election 2026

राजसमंद में गांवों का नेतृत्व संभालेंगे 44 सरपंच, किसी के पास पीजी तो किसी के पास सिर्फ अक्षर ज्ञान (फोटो-एआई)

Rajasthan Panchayat Election 2026: राजसमंद: गांवों की सरकार चुनने में मतदाताओं ने जाति, समीकरण और स्थानीय मुद्दों के साथ उम्मीदवारों की शैक्षणिक योग्यता को भी कितना महत्व दिया, यह तो चुनाव परिणामों से तय नहीं होता, लेकिन चुने गए 44 सरपंचों की शिक्षा का आंकड़ा गांवों की नई सरकार की एक दिलचस्प तस्वीर जरूर पेश करता है। किसी के नाम के आगे एम.एड. की डिग्री है तो किसी के पास एम.कॉम. की उपाधि। वहीं दूसरी ओर 16 सरपंच ऐसे हैं, जिनकी शैक्षणिक योग्यता के कॉलम में केवल साक्षर दर्ज है।

खास बात यह है कि 44 सरपंचों की सूची में एक भी जनप्रतिनिधि असाक्षर नहीं है। आंकड़ों के अनुसार, 28 सरपंचों ने पांचवीं से लेकर स्नातकोत्तर तक की पढ़ाई की है। इनमें छह स्नातक और दो स्नातकोत्तर डिग्रीधारी हैं। यानी गांवों की सरकार में शिक्षा का स्तर अलग-अलग जरूर है, लेकिन अब इन सभी के सामने गांवों के विकास और ग्रामीणों की उम्मीदों पर खरा उतरने की चुनौती है।

कृष्णा कंवर और दीपिका श्रीमाली के पास पीजी डिग्री

शैक्षणिक योग्यता के लिहाज से धान्याला की कृष्णा कंवर और कुंवारिया की दीपिका श्रीमाली सबसे अधिक शिक्षित सरपंच हैं। कृष्णा कंवर ने एम.एड. तक पढ़ाई की है, जबकि दीपिका श्रीमाली एम.कॉम. डिग्रीधारी हैं। इस तरह दोनों महिला सरपंचों के पास स्नातकोत्तर की डिग्री है। इनके अलावा छह सरपंच स्नातक हैं। इनमें बीए, बीबीए और सामान्य स्नातक की योग्यता वाले जनप्रतिनिधि शामिल हैं। इस श्रेणी में आत्मा के शंभूलाल, भाटोली के रमेश चंद्र दराश्री, पासुंद के अयान जोशी, पीपलांत्री के नवीन पालीवाल, पीपरड़ा के उदयलाल और वणाई के बंशीलाल गुर्जर शामिल हैं।

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राजसमंद में सरपंचों की शैक्षणिक योग्यता

शैक्षणिक श्रेणीसरपंचों की संख्या
केवल साक्षर16
अशिक्षित00
पांचवीं तक06
आठवीं तक03
दसवीं तक06
बारहवीं तक05
स्नातक06
स्नातकोत्तर02
कुल44

16 सरपंच केवल साक्षर, छह पांचवीं तक पढ़े

शैक्षणिक आंकड़ों में सबसे बड़ा वर्ग उन सरपंचों का है, जिनकी योग्यता केवल साक्षर दर्ज है। ऐसे 16 सरपंच हैं। इसका अर्थ है कि वे पढ़ना-लिखना जानते हैं, लेकिन उनके रिकॉर्ड में किसी औपचारिक कक्षा की उत्तीर्ण योग्यता दर्ज नहीं है। वहीं, छह सरपंच पांचवीं तक पढ़े हैं। तीन सरपंचों ने आठवीं तक की शिक्षा हासिल की है। छह सरपंच दसवीं पास हैं, जबकि पांच सरपंच बारहवीं तक पढ़े हैं। इस तरह पांचवीं से बारहवीं तक की शिक्षा हासिल करने वाले सरपंचों की संख्या 20 है।

पढ़ाई के साथ अब कामकाज की परीक्षा

सरपंच गांव की सरकार का सबसे अहम चेहरा होता है। पंचायत के विकास कार्यों की योजना बनाने, सरकारी योजनाओं और नियमों को समझने, बजट और प्रस्तावों पर निर्णय लेने तथा ग्रामीणों की समस्याओं के समाधान में उसकी भूमिका महत्वपूर्ण होती है। ऐसे में शैक्षणिक योग्यता जनप्रतिनिधियों के लिए मददगार साबित हो सकती है। हालांकि, केवल डिग्री ही अच्छी कार्यकुशलता की गारंटी नहीं होती।

जनप्रतिनिधि की समझ, अनुभव, निर्णय लेने की क्षमता और जनता के प्रति जवाबदेही भी उतनी ही महत्वपूर्ण है। अब इन 44 सरपंचों की असली परीक्षा गांवों में विकास कार्यों को गति देने, सरकारी योजनाओं का लाभ पात्र लोगों तक पहुंचाने, पारदर्शिता बनाए रखने और जनता की अपेक्षाओं पर खरा उतरने से होगी।

राजसमंद: ग्राम पंचायतों के सरपंचों की शैक्षणिक योग्यता

ग्राम पंचायतनिर्वाचित सरपंचशैक्षणिक योग्यता
आतमाशंभूलालस्नातक
बड़ारड़ालक्ष्मी देवीसाक्षर
बड़लियाशंकरी देवीसाक्षर
बामन टुकड़ालक्ष्मण तेलीआठवीं
भाणाअंछा/अंचीसाक्षर
भाटोलीरमेश चंद्र दरोगीबीए
भावातुलसीराम गायरीबारहवीं
बिनोलभंवरलालसाक्षर
बोरजदेवी लालदसवीं पास
देवपुरादेवी लालदसवीं
धांयलाकृष्णा कंवरएम.एड.
फराराभगवत सिंहदसवीं पास
घाटीपरासीपांचवीं
जोधपुराभेरूलाल रेगरबारहवीं पास
काकड़ा का तालाबशंकरीसाक्षर
केलवानारायणलालसाक्षर
खटामालातारा गुर्जरबारहवीं
कुंवारियादीपिका श्रीमालीएम.कॉम.
लवाणाकमला भीलसाक्षर
मादड़ी देवस्थानकैलाश भीलपांचवीं
महासतियों की मादड़ीविजयराम गुर्जरदसवीं पास
मजा नांदोडाशोभा गमेतीसाक्षर
मोहीदयाल कंवरसाक्षर
मोरवानातुलसीरामपांचवीं पास
मुंडोलपुष्पा देवीसाक्षर
नौगामारतनलाल कुमावतबारहवीं
पडासलीलीला कंवरसाक्षर
परसूदअयान जोशीबीबीए
फियावड़ीकमला देवीसाक्षर
पिपलांत्रीनवीन पालीवालस्नातक
पीपली आचार्यानपुरणमलपांचवीं
पीपरड़ाउदयलालबीए
पूठोलरेखा कुमारीसाक्षर
राजियावासबाबूलाल खरोलदसवीं पास
सकरोदामांगी देवी गुर्जरपांचवीं
सांगठकलाधापू बुनकरआठवीं पास
सापोलगाजरी बाईपांचवीं
सथानापप्पूड़ी उर्फ पप्पू बाईसाक्षर
सोनियाणाप्रेमीसाक्षर
सुंदरचाप्रेमा गुर्जरदसवीं पास
तललाईधीसा रामआठवीं पास
तासोलपूजा सेनबारहवीं पास
वणाईबंशीलाल गुर्जरस्नातक

28 के पास औपचारिक शिक्षा की योग्यता

44 सरपंचों के शैक्षणिक रिकॉर्ड का वर्गीकरण करें तो 28 जनप्रतिनिधियों के पास पांचवीं से लेकर स्नातकोत्तर तक की शैक्षणिक योग्यता दर्ज है। इनमें छह पांचवीं, तीन आठवीं, छह दसवीं, पांच बारहवीं, छह स्नातक और दो स्नातकोत्तर शिक्षित हैं। वहीं शेष 16 सरपंच केवल साक्षर श्रेणी में हैं। खास बात यह है कि पूरी सूची में किसी भी सरपंच के सामने असाक्षर दर्ज नहीं है।

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4 Nov 2026, 4:04 PM IST

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