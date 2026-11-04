Exclusive: किसी के पास डिग्री, तो कोई सिर्फ अक्षरों का जानकार, ऐसी है राजसमंद जिले में गांवों की सरकार

ग्राम पंचायत निर्वाचित सरपंच शैक्षणिक योग्यता

आतमा शंभूलाल स्नातक

बड़ारड़ा लक्ष्मी देवी साक्षर

बड़लिया शंकरी देवी साक्षर

बामन टुकड़ा लक्ष्मण तेली आठवीं

भाणा अंछा/अंची साक्षर

भाटोली रमेश चंद्र दरोगी बीए

भावा तुलसीराम गायरी बारहवीं

बिनोल भंवरलाल साक्षर

बोरज देवी लाल दसवीं पास

देवपुरा देवी लाल दसवीं

धांयला कृष्णा कंवर एम.एड.

फरारा भगवत सिंह दसवीं पास

घाटी परासी पांचवीं

जोधपुरा भेरूलाल रेगर बारहवीं पास

काकड़ा का तालाब शंकरी साक्षर

केलवा नारायणलाल साक्षर

खटामाला तारा गुर्जर बारहवीं

कुंवारिया दीपिका श्रीमाली एम.कॉम.

लवाणा कमला भील साक्षर

मादड़ी देवस्थान कैलाश भील पांचवीं

महासतियों की मादड़ी विजयराम गुर्जर दसवीं पास

मजा नांदोडा शोभा गमेती साक्षर

मोही दयाल कंवर साक्षर

मोरवाना तुलसीराम पांचवीं पास

मुंडोल पुष्पा देवी साक्षर

नौगामा रतनलाल कुमावत बारहवीं

पडासली लीला कंवर साक्षर

परसूद अयान जोशी बीबीए

फियावड़ी कमला देवी साक्षर

पिपलांत्री नवीन पालीवाल स्नातक

पीपली आचार्यान पुरणमल पांचवीं

पीपरड़ा उदयलाल बीए

पूठोल रेखा कुमारी साक्षर

राजियावास बाबूलाल खरोल दसवीं पास

सकरोदा मांगी देवी गुर्जर पांचवीं

सांगठकला धापू बुनकर आठवीं पास

सापोल गाजरी बाई पांचवीं

सथाना पप्पूड़ी उर्फ पप्पू बाई साक्षर

सोनियाणा प्रेमी साक्षर

सुंदरचा प्रेमा गुर्जर दसवीं पास

तललाई धीसा राम आठवीं पास

तासोल पूजा सेन बारहवीं पास