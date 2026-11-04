Exclusive: किसी के पास डिग्री, तो कोई सिर्फ अक्षरों का जानकार, ऐसी है राजसमंद जिले में गांवों की सरकार

राजसमंद में गांवों का नेतृत्व संभालेंगे 44 सरपंच, किसी के पास पीजी तो किसी के पास सिर्फ अक्षर ज्ञान (फोटो-एआई)
Rajasthan Panchayat Election 2026: राजसमंद: गांवों की सरकार चुनने में मतदाताओं ने जाति, समीकरण और स्थानीय मुद्दों के साथ उम्मीदवारों की शैक्षणिक योग्यता को भी कितना महत्व दिया, यह तो चुनाव परिणामों से तय नहीं होता, लेकिन चुने गए 44 सरपंचों की शिक्षा का आंकड़ा गांवों की नई सरकार की एक दिलचस्प तस्वीर जरूर पेश करता है। किसी के नाम के आगे एम.एड. की डिग्री है तो किसी के पास एम.कॉम. की उपाधि। वहीं दूसरी ओर 16 सरपंच ऐसे हैं, जिनकी शैक्षणिक योग्यता के कॉलम में केवल साक्षर दर्ज है।
खास बात यह है कि 44 सरपंचों की सूची में एक भी जनप्रतिनिधि असाक्षर नहीं है। आंकड़ों के अनुसार, 28 सरपंचों ने पांचवीं से लेकर स्नातकोत्तर तक की पढ़ाई की है। इनमें छह स्नातक और दो स्नातकोत्तर डिग्रीधारी हैं। यानी गांवों की सरकार में शिक्षा का स्तर अलग-अलग जरूर है, लेकिन अब इन सभी के सामने गांवों के विकास और ग्रामीणों की उम्मीदों पर खरा उतरने की चुनौती है।
शैक्षणिक योग्यता के लिहाज से धान्याला की कृष्णा कंवर और कुंवारिया की दीपिका श्रीमाली सबसे अधिक शिक्षित सरपंच हैं। कृष्णा कंवर ने एम.एड. तक पढ़ाई की है, जबकि दीपिका श्रीमाली एम.कॉम. डिग्रीधारी हैं। इस तरह दोनों महिला सरपंचों के पास स्नातकोत्तर की डिग्री है। इनके अलावा छह सरपंच स्नातक हैं। इनमें बीए, बीबीए और सामान्य स्नातक की योग्यता वाले जनप्रतिनिधि शामिल हैं। इस श्रेणी में आत्मा के शंभूलाल, भाटोली के रमेश चंद्र दराश्री, पासुंद के अयान जोशी, पीपलांत्री के नवीन पालीवाल, पीपरड़ा के उदयलाल और वणाई के बंशीलाल गुर्जर शामिल हैं।
|शैक्षणिक श्रेणी
|सरपंचों की संख्या
|केवल साक्षर
|16
|अशिक्षित
|00
|पांचवीं तक
|06
|आठवीं तक
|03
|दसवीं तक
|06
|बारहवीं तक
|05
|स्नातक
|06
|स्नातकोत्तर
|02
|कुल
|44
शैक्षणिक आंकड़ों में सबसे बड़ा वर्ग उन सरपंचों का है, जिनकी योग्यता केवल साक्षर दर्ज है। ऐसे 16 सरपंच हैं। इसका अर्थ है कि वे पढ़ना-लिखना जानते हैं, लेकिन उनके रिकॉर्ड में किसी औपचारिक कक्षा की उत्तीर्ण योग्यता दर्ज नहीं है। वहीं, छह सरपंच पांचवीं तक पढ़े हैं। तीन सरपंचों ने आठवीं तक की शिक्षा हासिल की है। छह सरपंच दसवीं पास हैं, जबकि पांच सरपंच बारहवीं तक पढ़े हैं। इस तरह पांचवीं से बारहवीं तक की शिक्षा हासिल करने वाले सरपंचों की संख्या 20 है।
सरपंच गांव की सरकार का सबसे अहम चेहरा होता है। पंचायत के विकास कार्यों की योजना बनाने, सरकारी योजनाओं और नियमों को समझने, बजट और प्रस्तावों पर निर्णय लेने तथा ग्रामीणों की समस्याओं के समाधान में उसकी भूमिका महत्वपूर्ण होती है। ऐसे में शैक्षणिक योग्यता जनप्रतिनिधियों के लिए मददगार साबित हो सकती है। हालांकि, केवल डिग्री ही अच्छी कार्यकुशलता की गारंटी नहीं होती।
जनप्रतिनिधि की समझ, अनुभव, निर्णय लेने की क्षमता और जनता के प्रति जवाबदेही भी उतनी ही महत्वपूर्ण है। अब इन 44 सरपंचों की असली परीक्षा गांवों में विकास कार्यों को गति देने, सरकारी योजनाओं का लाभ पात्र लोगों तक पहुंचाने, पारदर्शिता बनाए रखने और जनता की अपेक्षाओं पर खरा उतरने से होगी।
|ग्राम पंचायत
|निर्वाचित सरपंच
|शैक्षणिक योग्यता
|आतमा
|शंभूलाल
|स्नातक
|बड़ारड़ा
|लक्ष्मी देवी
|साक्षर
|बड़लिया
|शंकरी देवी
|साक्षर
|बामन टुकड़ा
|लक्ष्मण तेली
|आठवीं
|भाणा
|अंछा/अंची
|साक्षर
|भाटोली
|रमेश चंद्र दरोगी
|बीए
|भावा
|तुलसीराम गायरी
|बारहवीं
|बिनोल
|भंवरलाल
|साक्षर
|बोरज
|देवी लाल
|दसवीं पास
|देवपुरा
|देवी लाल
|दसवीं
|धांयला
|कृष्णा कंवर
|एम.एड.
|फरारा
|भगवत सिंह
|दसवीं पास
|घाटी
|परासी
|पांचवीं
|जोधपुरा
|भेरूलाल रेगर
|बारहवीं पास
|काकड़ा का तालाब
|शंकरी
|साक्षर
|केलवा
|नारायणलाल
|साक्षर
|खटामाला
|तारा गुर्जर
|बारहवीं
|कुंवारिया
|दीपिका श्रीमाली
|एम.कॉम.
|लवाणा
|कमला भील
|साक्षर
|मादड़ी देवस्थान
|कैलाश भील
|पांचवीं
|महासतियों की मादड़ी
|विजयराम गुर्जर
|दसवीं पास
|मजा नांदोडा
|शोभा गमेती
|साक्षर
|मोही
|दयाल कंवर
|साक्षर
|मोरवाना
|तुलसीराम
|पांचवीं पास
|मुंडोल
|पुष्पा देवी
|साक्षर
|नौगामा
|रतनलाल कुमावत
|बारहवीं
|पडासली
|लीला कंवर
|साक्षर
|परसूद
|अयान जोशी
|बीबीए
|फियावड़ी
|कमला देवी
|साक्षर
|पिपलांत्री
|नवीन पालीवाल
|स्नातक
|पीपली आचार्यान
|पुरणमल
|पांचवीं
|पीपरड़ा
|उदयलाल
|बीए
|पूठोल
|रेखा कुमारी
|साक्षर
|राजियावास
|बाबूलाल खरोल
|दसवीं पास
|सकरोदा
|मांगी देवी गुर्जर
|पांचवीं
|सांगठकला
|धापू बुनकर
|आठवीं पास
|सापोल
|गाजरी बाई
|पांचवीं
|सथाना
|पप्पूड़ी उर्फ पप्पू बाई
|साक्षर
|सोनियाणा
|प्रेमी
|साक्षर
|सुंदरचा
|प्रेमा गुर्जर
|दसवीं पास
|तललाई
|धीसा राम
|आठवीं पास
|तासोल
|पूजा सेन
|बारहवीं पास
|वणाई
|बंशीलाल गुर्जर
|स्नातक
44 सरपंचों के शैक्षणिक रिकॉर्ड का वर्गीकरण करें तो 28 जनप्रतिनिधियों के पास पांचवीं से लेकर स्नातकोत्तर तक की शैक्षणिक योग्यता दर्ज है। इनमें छह पांचवीं, तीन आठवीं, छह दसवीं, पांच बारहवीं, छह स्नातक और दो स्नातकोत्तर शिक्षित हैं। वहीं शेष 16 सरपंच केवल साक्षर श्रेणी में हैं। खास बात यह है कि पूरी सूची में किसी भी सरपंच के सामने असाक्षर दर्ज नहीं है।
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