Rajasthan: 80 दिन बाद मिला अग्निवीर समुद्र गुर्जर का शव, बादल फटने से आई बाढ़ में बहा था जवान; 2 बहनों का इकलौता भाई था

समुद्र सिंह का परिवार सेना से जुड़ा रहा था। उसके दादा पलटूराम सेना में हवलदार थे। समुद्र ने भी दादा से प्रेरणा लेकर सेना में जाने का फैसला किया था। परिवार के कई अन्य सदस्य भी सेना से जुड़े हुए थे। समुद्र के लापता होने के बाद से परिवार गहरे सदमे में था और लगातार उसके सुरक्षित मिलने की उम्मीद लगाए बैठा था। उस समय सेना का रेस्क्यू ऑपरेशन जारी था। अलवर में परिवार और गांव के लोग समुद्र सिंह समेत सभी लापता जवानों के जल्द सुरक्षित मिलने की प्रार्थना कर रहे थे।