Alwar: लैंडस्लाइड में अलवर का अग्निवीर समुद्र सिंह लापता; रक्षाबंधन पर आने का किया वादा, रेस्क्यू ऑपरेशन जारी  

समुद्र सिंह के लापता होने की सूचना मिलते ही केसरपुर गांव में चिंता का माहौल है। समुद्र के पिता बदलेराम गुर्जर ने बताया कि 14 अगस्त की शाम करीब 4:30 बजे सेना मुख्यालय से फोन आया था। अधिकारियों ने उन्हें बताया कि बादल फटने और भूस्खलन के कारण समुद्र समेत पांच जवान लापता हो गए हैं।



इसके बाद से परिवार लगातार बेटे की सकुशल वापसी की उम्मीद लगाए बैठा है। बदलेराम ने बताया कि समुद्र उनका इकलौता बेटा है। बेटे के लापता होने की खबर सुनने के बाद उसकी मां मैना देवी सदमे में हैं और उनकी तबीयत भी खराब हो गई है। पिता खुद भी लंबे समय से पैरों में दर्द की समस्या से परेशान हैं। उन्होंने बताया कि 10 अगस्त को समुद्र से उनकी आखिरी बार फोन पर बात हुई थी।