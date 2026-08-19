Alwar: सिलीसेढ़ झील में पर्यटकों के दो गुट भिड़े, बोटिंग प्लेटफॉर्म पर चले लात-घूंसे

बताया जा रहा है कि दोनों गुट सिलीसेढ़ झील पर घूमने और बोटिंग के लिए पहुंचे थे। बोटिंग प्लेटफॉर्म पर किसी बात को लेकर दोनों पक्षों के बीच कहासुनी हो गई। शुरुआत में लोगों ने मामले को शांत कराने का प्रयास किया, लेकिन विवाद बढ़ने के बाद दोनों पक्षों के लोग आपस में भिड़ गए। देखते ही देखते प्लेटफॉर्म पर मारपीट शुरू हो गई।



बोटिंग कर्मचारियों के अनुसार, जिस जगह दोनों पक्षों के बीच मारपीट हुई, वह झील के गहरे पानी के मुहाने के पास बना हुआ प्लेटफॉर्म है। ऐसे में वहां इस तरह की धक्का-मुक्की और मारपीट से बड़ा हादसा हो सकता था। मारपीट के दौरान दोनों पक्ष एक-दूसरे को धक्का देते और हाथापाई करते नजर आए।