Alwar News: अलवर में गोवंश के अवशेष मिलने पर हंगामा, हाईवे जाम

इसके साथ ही प्रदर्शनकारियों ने अवशेषों के पोस्टमार्टम की मांग भी रखी, जिससे घटना से जुड़े तथ्यों की स्थिति स्पष्ट हो सके। हिंदू संगठनों के कार्यकर्ताओं ने आरोप लगाया कि अलवर में इस तरह की घटना पहले भी सामने आ चुकी है। उनका दावा है कि ऐसी घटनाएं अब तक कई बार हो चुकी हैं, लेकिन प्रभावी कार्रवाई नहीं होने से लोगों में नाराजगी बनी हुई है।



प्रदर्शनकारियों ने पुलिस अधिकारियों से आरोपियों की पहचान कर उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई करने की मांग की। करीब दो घंटे तक चले प्रदर्शन के कारण हाईवे पर यातायात व्यवस्था प्रभावित रही। इस दौरान पुलिस ने मौके पर व्यवस्था संभाली और लोगों को समझाने का प्रयास किया।