Alwar: रक्षाबंधन 28 अगस्त को, महिलाओं को रोडवेज में मुफ्त सफर

भाई-बहन के प्रेम और रिश्ते का प्रतीक रक्षाबंधन पर्व 28 अगस्त को मनाया जाएगा। पर्व को लेकर शहर के बाजारों में अभी से रौनक बढ़ने लगी है। राखी की दुकानों पर अलग-अलग डिजाइन और रंगों की राखियां सज गई हैं। बाजार में बच्चों, युवाओं और महिलाओं की पसंद को ध्यान में रखते हुए कई तरह की राखियां उपलब्ध हैं। त्योहार नजदीक आने के साथ खरीदारी भी बढ़ने की उम्मीद है।