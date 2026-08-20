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Alwar: रक्षाबंधन 28 अगस्त को, महिलाओं को रोडवेज में मुफ्त सफर

अलवर में रक्षाबंधन का पर्व इस बार 28 अगस्त को मनाया जाएगा। त्यौहार पर बहनों को राखी बांधने के लिए किसी खास समय का इंतजार नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि भद्रा का साया नहीं रहेगा। वहीं, महिलाओं और बालिकाओं को रोडवेज बसों में दो दिन से अधिक समय तक निशुल्क यात्रा की सुविधा मिलेगी।
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अलवर

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Rajendra Banjara

Aug 20, 2026

raksha bandhan shubh muhurat

28 अगस्त को बहनें पूरे दिन किसी भी समय राखी बांध सकेंगी

भाई-बहन के प्रेम और रिश्ते का प्रतीक रक्षाबंधन पर्व 28 अगस्त को मनाया जाएगा। पर्व को लेकर शहर के बाजारों में अभी से रौनक बढ़ने लगी है। राखी की दुकानों पर अलग-अलग डिजाइन और रंगों की राखियां सज गई हैं। बाजार में बच्चों, युवाओं और महिलाओं की पसंद को ध्यान में रखते हुए कई तरह की राखियां उपलब्ध हैं। त्योहार नजदीक आने के साथ खरीदारी भी बढ़ने की उम्मीद है।

पूरे दिन बांध सकेंगी राखी

रक्षाबंधन के दिन इस बार शुभ संयोग बन रहा है। इस दिन सुकर्मा योग, शतभिषा नक्षत्र और सौम्य (औदायिक) योग रहेगा। खास बात यह है कि रक्षाबंधन के दिन भद्रा का साया नहीं रहेगा। ऐसे में बहनों को राखी बांधने के लिए भद्रा समाप्त होने का इंतजार नहीं करना पड़ेगा। वे अपनी सुविधा के अनुसार पूरे दिन किसी भी समय भाई की कलाई पर राखी बांध सकेंगी।

रक्षाबंधन के मौके पर घरों में भी तैयारियां शुरू हो गई हैं। बहनें भाइयों के लिए राखी, मिठाई और उपहार खरीदने की तैयारी कर रही हैं। वहीं, भाई भी अपनी बहनों के लिए उपहार लेने के लिए बाजारों का रुख कर रहे हैं। इससे शहर के बाजारों में त्योहार से पहले खरीदारी बढ़ने की संभावना है।

डाक विभाग ने भी की खास तैयारी

जो भाई-बहन रक्षाबंधन पर एक-दूसरे से दूर हैं, उनके लिए डाक विभाग ने भी विशेष व्यवस्था की है। रक्षाबंधन पर राखियां भेजने के लिए डाक विभाग की ओर से विशेष लिफाफे बिक्री के लिए जारी किए गए हैं। इन लिफाफों के जरिए लोग राखी को डाक से आसानी से अपने भाई या बहन तक भेज सकेंगे। इससे दूर रहने वाले परिवारों के लिए त्योहार की खुशियां साझा करना आसान होगा।

महिलाओं को रोडवेज बसों में मुफ्त यात्रा

रक्षाबंधन पर राज्य सरकार ने महिलाओं और बालिकाओं को रोडवेज बसों में निशुल्क यात्रा का तोहफा दिया है। रोडवेज की ओर से जारी आदेश के अनुसार मुफ्त यात्रा की सुविधा 27 अगस्त की रात 12 बजे से शुरू होगी और 29 अगस्त की रात 11.59 बजे तक जारी रहेगी।

इस दौरान राजस्थान की सीमा में चलने वाली रोडवेज बसों में महिलाएं और बालिकाएं निशुल्क यात्रा कर सकेंगी। हालांकि, यह सुविधा वातानुकूलित यानी एसी और वोल्वो बसों में लागू नहीं होगी। सामान्य रोडवेज बसों में सफर करने वाली महिलाओं और बालिकाओं को इस अवधि में किराया नहीं देना होगा।


रक्षाबंधन पर मिली यह सुविधा उन महिलाओं और बालिकाओं के लिए खास राहत लेकर आई है, जो त्योहार मनाने के लिए अपने मायके या भाई के घर जाती हैं। इससे उन्हें आने-जाने में आर्थिक राहत मिलेगी। त्योहार को लेकर बाजारों में राखियों की बिक्री, घरों में तैयारियां और रोडवेज की मुफ्त यात्रा सुविधा से रक्षाबंधन का माहौल बनने लगा है।

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Updated on:

20 Aug 2026 12:01 pm

Published on:

20 Aug 2026 12:01 pm

Hindi News / Rajasthan / Alwar / Alwar: रक्षाबंधन 28 अगस्त को, महिलाओं को रोडवेज में मुफ्त सफर

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