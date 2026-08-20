Alwar News: जयपुर संभाग के 12 शिक्षकों से वन-टू-वन संवाद, पीएमश्री स्कूल और छात्रावासों का भी निरीक्षण

राजकीय नेताजी सुभाष चंद्र बोस मेवात बालिका आवासीय विद्यालय चनिया का बास, महुआ खुर्द में बुधवार को प्रदेश स्तरीय बातचीत कार्यक्रम का पहला एपिसोड हुआ। कार्यक्रम की थीम ‘बालिकाओं का नामांकन एवं उपस्थिति’ रही। राज्य परियोजना समन्वयक एवं आयुक्त राजस्थान शिक्षा परिषद जयपुर डॉ. रश्मि शर्मा, अतिरिक्त निदेशक कृष्णा शर्मा और उपायुक्त बालिका शिक्षा ने जयपुर संभाग के 12 शिक्षकों से वन-टू-वन संवाद कर स्कूलों की जमीनी स्थिति जानी।



शिक्षकों से स्कूलों में आ रही दिक्कतों, कम नामांकन के कारणों, विद्यार्थियों की नियमित उपस्थिति बढ़ाने और कमजोर बच्चों को बेहतर शिक्षा देने के उपायों पर चर्चा की गई। शिक्षकों ने संसाधनों की कमी से लेकर विद्यार्थियों के शैक्षिक स्तर तक की चुनौतियां अधिकारियों के सामने रखीं। कार्यक्रम में सीडीईओ महेश कुमार गुप्ता, डीईओ माध्यमिक मनोज कुमार शर्मा, एडीपीसी समसा महेश कुमार मेहता और डीईओ प्रारंभिक देवेन्द्र कुमार मौजूद रहे। मंच संचालन डॉ. दीपक शर्मा ने किया।