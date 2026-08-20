Alwar: मत्स्य विश्वविद्यालय परीक्षा का पैटर्न बदला, बहुविकल्पीय प्रश्न हटेंगे

अलवर के राजर्षि भर्तृहरि मत्स्य विश्वविद्यालय की अकादमिक परिषद की बैठक में परीक्षा और पाठ्यक्रम को लेकर अहम फैसले लिए गए। परिषद ने परीक्षाओं में पूछे जाने वाले बहुविकल्पीय प्रश्नों को हटाकर परीक्षा पैटर्न बदलने का निर्णय लिया। वहीं, नए पाठ्यक्रम तैयार करने के लिए बोर्ड ऑफ स्टडीज (बीओएस) के सदस्यों को 10 दिन का समय दिया गया है। बैठक में 19 जून को हुई अकादमिक परिषद की बैठक के कार्यवाही विवरण की पुष्टि की गई। परिषद ने सदस्यों को जॉब ओरिएंटेड और स्किल ओरिएंटेड पाठ्यक्रम तैयार करने के निर्देश दिए हैं। इसका उद्देश्य पाठ्यक्रम को विद्यार्थियों के रोजगार और कौशल विकास से जोड़ना है। बैठक में पाठ्यक्रमों को वर्तमान जरूरतों के अनुरूप तैयार करने पर जोर दिया गया। सभी सदस्यों को रोजगारपरक और कौशल आधारित पाठ्यक्रम विकसित करने के निर्देश दिए गए हैं।