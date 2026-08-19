Alwar: अलवर में सफाई कर्मियों ने नियुक्ति पत्र की मांग को लेकर नगर निगम गेट पर लगाया ताला

यह मामला पिछले कई दिनों से लगातार सुर्खियों में है। नियुक्ति पत्र जारी करने की मांग को लेकर 12 अगस्त को वन राज्य मंत्री संजय शर्मा भी अभ्यर्थियों के समर्थन में धरने पर बैठे थे। करीब पांच घंटे चले धरने के बाद प्रशासन हरकत में आया और पांच अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र दिए गए। बाकी अभ्यर्थियों को भी जल्द नियुक्ति पत्र देने का भरोसा दिलाया गया था।



इसके बाद अभ्यर्थियों को उम्मीद थी कि उनकी बाकी मांग जल्द पूरी हो जाएगी। 17 अगस्त को उन्हें केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के अलवर कार्यक्रम में नियुक्ति पत्र वितरित किए जाने का आश्वासन भी दिया गया था। अभ्यर्थियों का कहना था कि लंबे समय से चल रही प्रक्रिया का इसी कार्यक्रम में समाधान हो जाएगा। हालांकि कार्यक्रम में भी बाकी अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र नहीं मिले।