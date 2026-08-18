Alwar News: अलवर में पानी की किल्लत, महिलाओं ने बस स्टैंड रोड पर लगाया जाम

स्थानीय लोगों ने बताया कि इलाके में करीब 10 दिन से पानी का संकट बना हुआ है। इस संबंध में कई बार जलदाय विभाग के अधिकारियों और कर्मचारियों को शिकायत की गई, लेकिन अभी तक समस्या का स्थायी समाधान नहीं हुआ। लोगों का कहना है कि अधिकारियों को लगातार समस्या की जानकारी देने के बावजूद पानी की सप्लाई व्यवस्था में सुधार नहीं हुआ।



पानी की समस्या को लेकर महिलाओं के प्रदर्शन के कारण बस स्टैंड के बाहर यातायात पूरी तरह बाधित हो गया। सड़क पर महिलाओं के बैठने से रोडवेज बसों समेत अन्य वाहन भी जाम में फंस गए। इससे बसों में सफर करने वाले यात्रियों और राहगीरों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ा। कुछ देर तक सड़क पर वाहनों की लंबी कतार लग गई।